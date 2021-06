Lord of the Rings: 35.000 θαυμαστές εξοργίστηκαν για τις ερωτικές σκηνές στη νέα σειρά του Amazon

Το τηλεοπτικό Lord of the Rings, αναμένεται να προβληθεί από το Amazon Prime, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή κάποια λεπτομέρεια. Για την ώρα, το βλέμμα στρέφεται στους φανατικούς θαυμαστές της σειράς, οι οποίοι συσπειρώθηκαν και τάχθηκαν κατά της ύπαρξης ερωτικών σκηνών. Ο λόγος γίνεται, συγκεκριμένα, για 35.000 ανθρώπους, οι οποίοι υπέγραψαν σε σχετική ιστοσελίδα.

Διαβάστε ακόμη: La Casa de Papel: Κυκλοφόρησαν νέες φωτογραφίες της 5ης σεζόν - Πολεμικό σκηνικό με τη συμμορία εναντίον του ισπανικού στρατού

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ανακοίνωση ανέφερε πως ζητούνται ηθοποιοί που να έχουν άνεση με τις γυμνές σκηνές. Οι fans του Τόλκιν εκνευρίστηκαν με αυτή την εξέλιξη και κατέκλισαν την ιστοσελίδα που υπάρχει μήνες μεν, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει γίνει πάταγος δε. «Τα δημιουργήματα του Tolkien ήταν πάντα φιλικά για την οικογένεια, κρατήστε το έτσι», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Μένει να φανεί κατά πόσο η παραγωγή θα ακολουθήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ταινίας και να «ακούσει» τους φανατικούς θαυμαστές της.

Στο μεταξύ, το κόστος της σειράς ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια δολάρια, για την πρώτη σεζόν, προκαλώντας αμόκ στους φανατικούς των έργων του Τόλκιν και φυσικά στους λάτρεις των σειρών, που ξέρουν ότι απόλαυσαν 7 σεζόν Game of Thrones, με συνολικά 600 εκατομμύρια. Δηλαδή η μέχρι τώρα ακριβότερη παραγωγή της τηλεόρασης, ξόδεψε περίπου 150 εκατομμύρια παραπάνω για 7 σεζόν σε σχέση με τη μία του Lord of The Rings.

Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 20 επεισόδια, το οποίο σημαίνει πως κάθε επεισόδιο θα έχει κόστος περίπου 22 εκατομμύρια. Δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο, κατά πόσο το Amazon θα ακολουθήσει τη λογική του back to back επεισοδίου, το οποίο είθιστε να συμβαίνει στις online streaming πλατφόρμες ή θα αλλάξει στρατηγική για την εν λόγω σειρά.