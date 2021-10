Γιάννης Δρυμωνάκος: Ο παίκτης που λατρεύουν να «διώχνουν» τα ριάλιτι σόου

Την πρώτη αποχώρηση από το φετινό Dancing With The Stars είδαμε στο δεύτερο επεισόδιο της Κυριακής (24/10). Το ζευγάρι που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους του κοινού στο σόου χορού του Star ήταν ο Γιάννης Δρυμωνάκος και η Έφη Χορμόβα, με τους δυο τους να αποχαιρετούν τους συμπαίκτες τους, την κριτική επιτροπή, αλλά και την παρουσιάστρια, Βίκυ Καγιά.

Εδώ που τα λέμε, βέβαια, για τον Γιάννη Δρυμωνάκο δεν αποτέλεσε και έκπληξη το γεγονός ότι αποχώρησε (και μάλιστα πρώτος) από το Dancing With The Stars. Βλέπεις, ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης έχει γίνει ο παίκτης που λατρεύουν να «διώχνουν» τα ριάλιτι σόου.

Πριν το Dancing With The Stars τον είχαμε δει σε δύο ακόμη ριάλιτι σόου, όπου η διαδρομή του ήταν σύντομη. Το 2019 ο Γιάννης Δρυμωνάκος ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο για τη δεύτερη σεζόν του Survivor, και μετά από κάποιους μήνες αποχώρησε. Η συμμετοχή του, όπως και γενικά ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, πέρασε απαρατήρητη.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Γιάννης Δρυμωνάκος επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μα δέκτες μέσα από το σόου τραγουδιού του Νίκου Κοκλώνη, Just The Two Of Us. Κι εκεί, όμως, μετά από τρία live ο Γιάννης Δρυμωνάκος άφησε το μικρόφωνο και αποχαιρέτησε κοινό σε συμπαίκτες.

Τουλάχιστον με τις εκπομπές τα πηγαίνει καλύτερα από τα ριάλιτι. Έτσι, τον βλέπουμε για ακόμη μια σεζόν στους «Θαλασσόλυκους» του ΣΚΑΪ, να ανοίγει πανιά κάθε Κυριακή στις 17.40 μαζί με τον Γιάννη Αποστολάκη και τον Νάσο Γαλακτερό.