Squid Game: «Ερχεται δεύτερη σεζόν, δεν μας αφήσατε άλλη επιλογη», λέει ο δημιουργός της σειράς

Μπορεί οι Νοτιοκορεάτες να πιστεύουν ότι έχουν βρει το νέο Squid Game στη σειρά Hellbound, ωστόσο όλοι παραδέχονται πως η νούμερο ένα πλέον σειρά στην ιστορία του Netflix έχει αφήσει τη δική της εποχή. Και ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή της που εκατομμύρια θαυμαστές έστειλαν μήνυμα στον δημιουργό της για δεύτερη σεζόν. Και όπως αποκάλυψε στο Associated Press, θα υπάρξει πράγματι συνέχεια στο Squid Game.

«Υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Σχεδόν νιώθω ότι δεν μας αφήσατε άλλη επιλογή... Θα υπάρξει πράγματι μια δεύτερη σεζόν για το Squid Game», είπε ο Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ στο Associated Press. Προς το παρόν, ο δημιουργός σκέφτεται το νέο σενάριο του Squid Game, ελπίζοντας ότι θα βρει την ιδέα για να τρελάνει ξανά τους θαυμαστές του. «Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε και πώς θα συμβεί αυτό», ήταν τα λόγια του.

Μαζί με την ανακοίνωση του δεύτερου κύκλου, ο Χουάνγκ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Σεόν Τζι-χουν, που τον υποδύθηκε ο Λι Τζονγκ-Τζε θα επιστρέψει στον δεύτερο κύκλο. «Σας το υπόσχομαι, θα κάνει κάτι για τον κόσμο» είπε ο σκηνοθέτης.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy