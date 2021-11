The Voice: Κι όμως, το νούμερο ένα χαρακτηριστικό του σόου είναι ένα ψέμα

Η περίπτωση του The Voice αποτελεί case study. Είναι το σόου που έχει νικήσει τον χρόνο και κάθε φορά που προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση καταφέρνει να σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Κι όμως, αν και το παρακολουθούμε τόσα χρόνια υπάρχουν μερικά πράγματα, που δεν γνωρίζουμε.

Διαβάστε ακόμη: The Voice: Το πιο γρήγορο γύρισμα καρέκλας στην ιστορία του σόου έγινε στην Ελλάδα

Πριν μερικές ημέρες, είχαμε ασχοληθεί με το πιο γρήγορο γύρισμα καρέκλας στην ιστορία του The Voice που έγινε στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά θα εστιάσουμε σε ένα μεγάλο «ψέμα» του προγράμματος. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τον ήχο, που κάνουν οι καρέκλες των κριτών όταν γυρίζουν.

Σύμφωνα με το παγκόσμιο φορμάτ του The Voice, αυτό το χαρακτηριστικό και εμβληματικό ηχητικό εφέ στο πάτημα του κουμπιού, που ακούγεται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού κάποιου διαγωνιζόμενου, όταν εκείνος «αρέσει» στους κριτές, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Τι εννοούμε;

Παρά το γεγονός πως όλοι πιστεύαμε πως την ώρα που ο καλλιτέχνης βρίσκεται στη σκηνή ακούγονται οι καρέκλες να γυρνούν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντίθετα, οι κριτές γυρνούν κανονικά τις καρέκλες και στο μοντάζ μπαίνει αυτός ο ήχος, που έχουμε συνδέσει όλοι με το «like» στο The Voice, για λόγους δραματοποίησης.

one of the biggest betrayals ever is the fact that the button on the judges' chairs on the Voice doesn't actually make a sound effect