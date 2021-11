J2US: Τι απάντησε η Ελένη Δήμου όταν τη ρώτησαν για την Πηγή Δεβετζή

Το J2US τα είχε όλα... Και μπορεί τα ζευγάρια να μην διαγωνίστηκαν ωστόσο έκαναν τις εμφανίσεις τους κανονικά πάνω στη σκηνή. Στο προηγούμενο live του J2US, o παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να ανακατέψει την τράπουλα και έτσι τα ζευγάρια άλλαξαν.

Στο πλευρό λοιπόν της Ελένης Δήμου που κανονικά διαγωνίζεται με τον Μαρίνο Κόνσολο, είδαμε να εμφανίζεται η Πηγή Δεβετζή. Οι δυο τους πραγματοποίησαν μια πολύ καλή εμφάνιση ενώ η Πηγή Δεβετζή μίλησε γι΄ αυτή τη συνεργασία με τα καλύτερα λόγια. Από την άλλη, η Ελένη Δήμου - όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Στικούδη για τη συνεργασία της με την Πηγή Δεβετζή - επέλεξε να μην πει τίποτα.

«Δε θέλω να μιλήσω. Δε θέλω» αρκέστηκε να πει η Ελένη Δήμου ενώ όταν η Πηγή Δεβετζή την ευχαρίστησε είπε, «Κι εγώ σ’ ευχαριστώ».