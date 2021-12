The Witcher: Γιατί όλοι μιλούν για τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix

Η δεύτερη σεζόν της σειράς The Witcher έκανε επιτέλους πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή (17/12) στο Netflix. Η ανυπομονησία των φίλων της σειράς ήταν τεράστια μιας και περίμεναν να δουν νέα επεισόδια από τις 20 Δεκεμβρίου 2019, όταν και η σειρά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην streaming πλατφόρμα.

Η απήχηση που είχε ο «Γητευτής» (όπως είναι ο ελληνικός τίτλος της σειράς) ήταν τέτοια, που έπεισε αμέσως το Netflix να την ανανεώσει και για δεύτερη σεζόν, με τα γυρίσματα, όμως, να καθυστερούν αισθητά και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για όσους δεν θυμούνται μετά από τόσο καιρό τι ακριβώς συνέβη στην πρώτη σεζόν του Witcher, το Netflix ετοίμασε ένα φανταστικό 15λεπτο recap βίντεο, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα highlights των όσων είχαμε δει.

Τι μας περιμένει τώρα στη δεύτερη σεζόν του Witcher; Όπως διαβάζουμε στη σύνοψη του Netflix, πεπεισμένος πως η ζωή της Yennefer χάθηκε στη Μάχη του Sodden, ο Geralt φέρνει την Πριγκίπισσα Cirilla στο ασφαλέστερο μέρος που γνωρίζει, την πατρίδα του ονόματι Kaer Morhen.

Όσο οι βασιλιάδες, τα elves, οι άνθρωποι και οι δαίμονες της Continent μάχονται για το ποιος θα επικρατήσει εκτός των τειχών, πρέπει να προστατέψει το κορίτσι από κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: τη μυστηριώδη δύναμη που έχει μέσα της.

Δεν θα κάνουμε κάποιο spoiler για τη συνέχεια της ιστορίας, μιας και οι περισσότεροι θα εκμεταλλευτούν τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δεύτερη σεζόν της σειράς. Αυτό που μπορούμε να πούμε, όμως, είναι πως τα εφέ, αλλά και οι μάχες των πρωταγωνιστών πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο. Σε αυτό φυσικά βοηθά και το τεράστιο μπάτζετ, που είχαν στη διάθεσή τους οι δημιουργοί, μετά και την επιτυχία της πρώτης σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβολές του The Witcher ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς παγκοσμίως, με τη σειρά να βρίσκεται ήδη σε υψηλές θέσεις του top-10 σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή τα σχόλια στο Twitter ολοένα και αυξάνονται από τους φανς της σειράς.

HAPPY #THEWITCHER SEASON 2 RELEASE DAY EVERYONE. A message for all: if you need me........ don’t. I’m busy. pic.twitter.com/QxDUYdXwwA — henry cavill  (@badpostscavill) December 17, 2021

Lambert, Coen and Ciri waiting for S2 of #TheWitcher to drop pic.twitter.com/eSenulUqXy — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) December 16, 2021

Yennefer. Fringilla. Francesca.



Each has a pivotal part to play in #TheWitcher Season 2... pic.twitter.com/ziPJ85iTXR December 14, 2021

Βγήκε η δεύτερη σεζόν, αντίο κοοοοοοζμε μου #TheWitcher pic.twitter.com/tO260ErHrs — X̷r̷h̷s̷t̷o̷s̷ ̷M̷p̷ 𓂀 ᚠ (@Sol_Invictvs_) December 17, 2021

Θέλω μέχρι να τελειώσει η 2η σεζόν να συναντηθούν και οι τρεις και να γίνουν οικογένεια ❤️ #TheWitcher pic.twitter.com/rW2FivZOkD — ♑Dimitra Antonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) December 17, 2021