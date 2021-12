Δεν έπρεπε να τον αμφισβητήσω και γι' αυτό οφείλω να ζητήσω αρχικά ένα μεγάλο συγνώμη από τον Καθηγητή. Βασικά, από τους σεναριογράφους του La Casa de Papel, οι οποίοι με τα πέντε τελευταία επεισόδια της σειράς, που ανέβηκαν στο Netflix την Παρασκευή (3/12), κατάφεραν να κλείσουν τα στόματα όλων όσων τους έκραξαν στο παρελθόν για τις αστοχίες, τα κενά και τις φούσκες, που βρήκαν στην πλοκή της ισπανικής σειράς. Οι περισσότεροι πιστεύαμε ότι το φινάλε της μεγαλύτερης ληστείας θα ήταν ακόμη ένα φιάσκο. Όμως, μας διέψευσαν. Η Τέλεια Ληστεία δικαίωσε τον τίτλο της.

Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι στη συνέχεια του κειμένου ακολουθούν SPOILERS, επομένως αν ακόμη δεν έχεις ολοκληρώσει την πέμπτη σεζόν του La Casa de Papel, καλύτερα να σταματήσεις την ανάγνωση.

Aν πάλι την είδες, πιθανότατα να συμφωνείς κι εσύ πως το φινάλε της πέμπτης σεζόν, ξύπνησε μνήμες από τον τρόπο που ολοκληρώθηκε αρχικά η σειρά στη δεύτερη σεζόν. Πριν προλάβει να την αγοράσει το Netflix και να την «ξεζουμίσει».

Αυτό ακριβώς το συναίσθημα νιώθεις όταν βλέπεις τα τελευταία λεπτά του δέκατου επεισοδίου της πέμπτης σεζόν. Ότι η ισπανική σειρά επιτέλους αποζημίωσε τους πιστούς φανς, που την παρακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Σε αντίθεση με τον τρίτο, τον τέταρτο, αλλά και το πρώτο μέρος του πέμπτου όπου φαίνεται λες και η ιστορία απλά «ξεχειλώνει» για να κρατήσει λίγο παραπάνω, τα τελευταία πέντε επεισόδια είναι εξαιρετικά.

Εδώ τα κομμάτια του παζλ κουμπώνουν ιδανικά και το Casa de Papel δίνει τις απαντήσεις, που όλοι ψάχναμε. Όπως για παράδειγμα το σε τι πραγματικά χρειάζονταν όλα αυτά τα flashbacks με τον Μπερλίν και τον γιο του, τα οποία κάποια στιγμή είχαν κουράσει τους τηλεθεατές.

Κάθε λεπτό τα συναισθήματα άλλαζαν και η αδρεναλίνη ανέβαινε στα ύψη. Χωρίς αχρείαστα πιστολίδια και ατελείωτες σφαίρες, χωρίς φωνές και τσακωμούς, χωρίς τον Αρτουρίτο (επιτέλους) και με τους χαρακτήρες να αποκαλύπτονται και να δέχονται τη φύση τους, η σειρά έγινε πολύ πιο αληθινή.

Είδαμε ότι ακόμη και ο πολυμήχανος Καθηγητής κατάφερε να πέσει θύμα ληστείας, τον Μαρσέιγ να αποδεικνύεται στον απόλυτο MVP του σχεδίου, την ανατροπή στο φινάλε του σχεδίου που δεν περίμενε κανείς, αλλά και την «οικογενειακή παράδοση», που έκανε τον γιο του Μπερλίν να δώσει τελικά τον χρυσό στη συμμορία με τις μάσκες του Νταλί. Όπως ακριβώς θα ήθελε ο πατέρας του.

Ακούσαμε το Bella Ciaο για μια τελευταία φορά, σε μια φοβερή εκτέλεση μέσα στην Τράπεζα της Ισπανίας, ενώ ο Καθηγητής φάνηκε να επηρεάζεται από το παράδειγμα της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσει το σχέδιό του.

Το φινάλε αποτέλεσε τη μεγαλύτερη λύτρωση για τους ήρωες. Ο Καθηγητής «παγίδευσε» αριστουργηματικά την αστυνομία. Για την ακρίβεια, ο χειρισμός του σεναρίου από τους δημιουργούς της σειράς ήταν πανέξυπνος. Όλοι μας περιμέναμε να δούμε πώς στο καλό θα καταφέρουν οι ήρωες να γλιτώσουν αυτή τη φορά. Και έγινε με τον πιο αναπάντεχο, αλλά και απολαυστικό τρόπο.

Αν και οι περισσότεροι θα θέλαμε να δούμε τη Ναϊρόμπι ή την Τόκιο να φεύγουν από την Τράπεζα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ωστόσο, η συμμορία δεν θρήνησε κάποιο άλλο θύμα και δραπέτευσε με στιλ, μαζί με τη μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού, που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Και τώρα είμαστε απόλυτα έτοιμοι το νέο spin-off βασισμένο στη ζωή του Μπερλίν, που ανακοίνωσε το Netflix αμέσως μετά το μεγάλο φινάλε του Casa de Papel. Ίσως εκεί να δοθούν ακόμη περισσότερες απαντήσεις για όλα όσα είδαμε στους τελευταίους κύκλους της σειράς-φαινόμενο.

This heist might be coming to an end, but the story continues...



Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq