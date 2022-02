Πόσα χρήματα ζητάει τελικά ο Ατζούν για μια διαφήμιση στο Survivor

Γκάζι έχουν πατήσει τις τελευταίες ημέρες τα τηλεοπτικά προγράμματα, με το κοινό να τους μοιράζει την πίτα της τηλεθέασης σε σχεδόν ισόποσα κομμάτια. Στο σημερινό Τηλεκοντρόλ έχουμε νέες εκπομπές, χρήματα και συμβόλαια που λήγουν. Πάμε να τα δούμε.

Το κόστος μιας διαφήμισης στο Survivor

Σίγουρα κάποια στιγμή οι περισσότεροι έχουμε αναρωτηθεί σχετικά με το πόσο μπορεί να κοστίζει τελικά μια διαφήμιση ενός λεπτού στο Survivor. Την απάντηση την έδωσε το πρωί της Τρίτης (9/2) ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Αρχικά, ο παρουσιαστής ζήτησε από τους συνεργάτες του στο πάνελ να πουν πόσο πιστεύουν ότι μπορεί να χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να μπει το προϊόν του ως έπαθλο φαγητού στο ριάλιτι επιβίωσης.

Τα ποσά που ακούστηκαν στην αρχή (6.000 ευρώ και 20.000 ευρώ) απείχαν πολύ από αυτό που είχε μάθει ο Λιάγκας και μόνο όταν ακούστηκε ένα ποσό που έφτανε τις 40-45.000 ευρώ έγνεψε καταφατικά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ο Ατζούν Ιλιτζαλί πουλάει πολύ ακριβά τις διαφημίσεις στο πρόγραμμά του.

Ο σοβαρός τραυματισμός της Ασημίνας

Μένουμε για λίγο ακόμα στο Survivor, καθώς στο αποψινό επεισόδιο, εκτός από την αποχώρηση κάποιου Διάσημου, θα δούμε κι έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό μιας Μαχήτριας. Ο λόγος για την Ασημίνα, η οποία όπως μάθαμε διατηρεί σχέση με τον Χρήστο Δάντη, και απ' ότι είδαμε σε spoiler, θα χτυπήσει αρκετά άσχημα.

Η παίκτρια των Μαχητών προσγειώνεται άτσαλα στο νερό, μετά από ένα run της στον στίβο μάχης και μάλιστα ακούγεται ένα «κρακ». Εκείνη σφαδάζει στον πόνο, ενώ πιάνει το γόνατό της. Λέτε να έχουμε ακόμη μία αναγκαστική αποχώρηση; Για να δούμε.

Η Δέσποινα Βανδή ξανά σε ρόλο παρουσιάστριας

Την είχαμε δει να παρουσιάζει το «My Greece» στο ΟPEN και στο MEGA, ωστόσο η νέα δουλειά της Δέσποινας Βανδή στην τηλεόραση δεν θα είναι ταξιδιωτική, αλλά μουσική. Μετά από 13 χρόνια το Chart Show, το οποίο γνωρίσαμε με τη Ναταλία Γερμανού, επιστρέφει και πιθανότατα θα μπει στην prime time ζώνη του Σαββάτου στον Alpha, παίρνοντας τη θέση του Just The Two Of Us.

Τα γυρίσματα ξεκινούν άμεσα κι απ' ότι φαίνεται η Βανδή, ειδικά αυτή την περίοδο, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την παρουσίαση.

To αβέβαιο μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου

Τι θα γίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου στον ΣΚΑΪ; Ακούγονται πολλά για την παρουσιάστρια του Love It το τελευταίο διάστημα, μιας και το συμβόλαιό της με το κανάλι λήγει στο τέλος της τηλεοπτική σεζόν, με αποτέλεσμα το μέλλον της να είναι αβέβαιο.

«Η πρωινή ζώνη είναι μια ζώνη που αγαπώ πάρα πολύ. Δεν έχω δοκιμάσει κάποια άλλη, τουλάχιστον στην Αθήνα για να ξέρω, αλλά δε λέω γενικά όχι. Όταν δω κάτι ενδιαφέρον, ασφαλώς και θα το εξετάσω. Δεν μπορώ να απαντήσω στο αν γίνονται συζητήσεις. Τη σωστή στιγμή θα αποφασίσω», είπε από την πλευρά της η Μαλέσκου όταν ρωτήθηκε σχετικά από την κάμερα του Alpha. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, πάντως και θα ξέρουμε τόσο εμείς, όσο και η Ιωάννα, το αν θα βρίσκεται στον ΣΚΑΪ και την επόμενη σεζόν.