«What's your name my fantastic diamond?» - Τα αγγλικά του Τσακατσούκα στο Survivor «λύγισαν» το Twitter

Την ευκαιρία να βρεθούν στο τουρκικό πάρτι της ένωσης είχαν οι παίκτες του Survivor, με Διάσημους και Μαχητές να είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την την εξέλιξη. Ενώ άλλοι χαλάρωσαν, έκαναν γυμναστική, peeling και έφτιαξαν τα μαλλιά τους, ο Γιώργος Κατσαούνης έκανε τη δική του προετοιμασία για τη μεγάλη βραδιά και αποφάσισε να... ξεσκονίσει τα αγγλικά του.

Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε από τον Γιώργο Κατσαούνη να πει μπροστά στις κάμερες τις ατάκες που έχει έτοιμες στα αγγλικά προς τις παίκτριες του τουρκικού Survivor και τότε ο Κατσαούνης απασφάλισε: «Excuse me, i remember you. My name is Tsaka Tsoukas, what's your name my fantastic diamond?», με τον συμπαίκτη του στην κόκκινη ομάδα να ξεκαρδίζεται.

Στη συνέχεια ο «Τσακατσούκας» του εξομολογήθηκε: «Ελπίζω να συναντήσω τη συγκεκριμένη παίκτρια, ελπίζω να μην έχει αποχωρήσει. Άμα τη συναντήσω θα επιδιώξω να πάω να την γνωρίσω. Θα την πλακώσω και στο greek καμάκι».

Οι επικές ατάκες του Γιώργου Κατσαούνη έβαλαν «φωτιά» στο Twitter

