Survivor: Σήμερα ο ημιτελικός - Οι τέσσερις φιναλίστ και η τελευταία αποχώρηση της χρονιάς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο ημιτελικό του Survivor που θα προβληθεί απόψε το βράδυ (5/7), με τη διαδικασία να πραγματοποιείται επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στο ανοιχτό θέατρο του Άλσους Βεΐκου στο Γαλάτσι. Η αγωνία έχει ήδη «χτυπήσει κόκκινο» και οι τέσσερις φιναλίστ αδημονούν για το αποτέλεσμα. Στο επεισόδιο της Δευτέρας (4/7) Αρης Σοϊλέδης, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Μαίη Εμμανουηλίδου και Στάθης Σχίζας αποχαιρέτισαν μάλιστα συγκινημένοι τον τόπο που τους φιλοξένησε για τόσο μεγάλο διάστημα και αφού έπαιξαν δύο συγκλονιστικούς αγώνες επέστρεψαν στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα.

Ο Γιώργος Λιανός θα τους υποδεχτεί απόψε το βράδυ στις 21:00 στο άλσος Βεΐκου για τον Ημιτελικό του ριάλιτι επιβίωσης, ενώ οι 4 φιναλίστ του παιχνιδιού μετά από τόσους μήνες θα έχουν κοντά τους συγγενείς αλλά και όλους (ή τους περισσότερους, καθώς αναμένεται να υπάρξουν απουσίες) τους παίκτες με τους οποίους συμβίωσαν στον Αγιο Δομίνικο.

Αρης Σοϊλέδης, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Μαίη Εμμανουηλίδου και Στάθης Σχίζας σχηματίζουν την τελική τετράδα του φετινού Survivor, η οποία φτάνει στον ημιτελικό της Τρίτης 5 Ιουλίου, εκεί όπου οι τέσσερις θα μείνουν τρεις. Στάθης και Αρης «κλείδωσαν» θέσεις για την Αθήνα. Το πρώτο χρυσό εισιτήριο για την Αθήνα πήρε ο Στάθης Σχίζας ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την θέση στον ημιτελικό κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα μιας και έφτασε στις έξι νίκες μαζί με τον Άρη Σοϊλέδη και τον κέρδισε στο one to one ματς!

Στη συνέχεια, ο Άρης Σοϊλέδης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Θωμαϊδα Εμαννουηλίδου βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στο στίβο μάχης προκειμένου να τα δώσουν όλα για να εξασφαλίσουν τη θέση στον μεγάλο ημιτελικό της Τρίτης. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι δεν θα κέρδιζαν, έμελλε να περάσουν εκ νέου από την ψυχοφθόρα διαδικασία της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού το αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινώσει ζωντανά από την Αθήνα ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός. Τελικά ο Άρης ήταν αυτό που σχετικά εύκολα κέρδισε το δεύτερο εισιτήριο και άφησε Μαίη και Ασημίνα να παλέψουν για μια θέση στον ήλιο...