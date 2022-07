ANT-1: «Παράθυρο» για Μαλέσκου δίπλα στον Λιάγκα - Κουβαράς και Μαγγηριάδης η έκπληξη της ΕΡΤ στα κεντρικά δελτία

Σεμνά και ταπεινά αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό του ΣΚΑΪ η Ιωάννα Μαλέσκου. Απέφυγε σε αντίθεση με διάφορες εξάρσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς να ρίξει βέλη προς οιαδήποτε κατεύθυνση ευχαριστώντας το κανάλι, τους συνεργάτες της αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Σοφή κίνηση εκ μέρους της παρουσιάστριας που δείχνει ότι έχει αρχίσει να μαθαίνει από το λάθη της. Άλλωστε όπως υποστηρίζει σταθερά έμπειρο στέλεχος της τηλεοπτικής αγοράς «Η πιάτσα είναι πολύ μικρή μόλις 6 κανάλια και μαζί με την ΕΡΤ 7».

Πόσες φορές άλλωστε έχουμε δει αναπάντεχες επιστροφές σε τηλεοπτικούς σταθμούς; «Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ΣΚΑΪ γι’ αυτά τα δύο πολύ γεμάτα χρόνια. Κρατάω όλα αυτά που έχουμε πει, όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Κρατάω τις όμορφες στιγμές μας, ένας πολύ όμορφος κύκλος σήμερα κλείνει κι εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κλείνουμε με τον πιο όμορφο τρόπο, κλείνουμε μετά από πολλά πράγματα που έχουν γίνει αυτή τη σεζόν, πολλά χαμόγελα, πολλές δυσκολίες. Έγιναν πράγματα που μας έκαναν πολύ πιο δυνατούς και δεμένους και αυτό κρατάμε» είπε στο τελευταίο «Love It» η Ιωάννα Μαλέσκου.

Πώς όμως διαμορφώνεται η επόμενη μέρα; Το ενδεχόμενο να βρεθεί στο STAR απομακρύνεται, υπάρχουν φήμες που την θέλουν να έχει κάνει πρόταση μέσω εταιρίας παραγωγής για ψυχαγωγική εκπομπή στην ΕΡΤ ωστόσο δεν αποκλείεται και το να καταλήξει στον ΑΝΤ1 στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα όταν ο νέος CEO του ΑΝΤ1 Γιώργος Λεβέντης ρωτήθηκε σχετικά στο media briefing του σταθμού με τους τηλεοπτικούς συντάκτες ενόψει της νέας σεζόν και δεν τοποθετήθηκε καθόλου επί του θέματος χωρίς όμως να το διαψεύδει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader o Γιώργος Λιάγκας δεν είναι αρνητικός ωστόσο η Ιωάννα Μαλέσκου θα πρέπει να περάσει από δοκιμαστικό. Θα το δεχθεί; Αρνήθηκε να το κάνει το 2016 για το «Late Night» και ενώ ακόμη ήταν παρουσιάστρια στο «Κρήτη TV». Ίσως τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει…

Το παρασκήνιο της νέας συμφωνίας Μπακοδήμου – ΣΚΑΪ

Παραμένει κανονικά στο δυναμικό του ΣΚΑΪ η Μαρία Μπακοδήμου παρά την έλευση της Φαίης Σκορδά και μετακομίζει στο Σαββατοκύριακο. Υπήρξε συνάντηση μεταξύ καναλιού και παρουσιάστριας τέθηκαν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία. Το συμβόλαιο της παρουσιάστριας που προέβλεπε καθημερινή εκπομπή τροποποιείται: Μετακομίζει στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με ψυχαγωγική εκπομπή ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και Late Night εκπομπή η οποία θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα. Δεν θα υπάρξει μείωση στις απολαβές της ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες το συμβόλαιο της ενώ αρχικά ήταν 1 + 1 με την option στα χέρια του καναλιού μεταβάλλεται σε κλειστό διετές. Τόσο η μεταγραφή της Μαρίας Μπακοδήμου στον ΣΚΑΪ όσο και της Φαίης Σκορδά πιθανότατα θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Για το πάνελ της εκπομπής της Μαρίας Μπακοδήμου είναι σε προχωρημένες συζητήσεις η δημοσιογράφος Μαριλού Ρεπαπή.

Διορθωτικές αλλαγές στην «Ελένη»

Δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader στο πάνελ παραμένουν Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Σάββας Πούμπουρας, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, μόνιμη θέση καταλαμβάνει η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη που μετακομίζει μόνιμα από την Βρετανία στην Ελλάδα ενώ αναζητείται ένα πρόσωπο με αμιγή ενημερωτικά χαρακτηριστικά όπως ήταν παλαιότερα ο Τάσος Τεργιάκης και στη έναρξη της φετινής σεζόν ο Γιάννης Μούτσος. Πιθανότατα θα είναι από τη μεγάλη δεξαμενή των δημοσιογράφων του Mega. Αλλαγή θα υπάρξει στη στήλη της μαγειρικής και σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές δεν αποκλείεται η ανανεωμένη κουζίνα της Ελένης να έχει άρωμα Master Chef. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό του Σταύρου Βαρθαλίτη. Ο νικητής του Master Chef 4 έχει τηλεοπτική εμπειρία και γκελ στο κοινό. Οι αποφάσεις θα παρθούν πολύ σύντομα.

Απογοήτευση με το «Love Island»

Πιέζει ο χρόνος για την αναχώρηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της ομάδας παραγωγής του «Love Island» για τις Κανάριες Νήσους όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «Love Island» σε παραγωγή της Silverline Media της Άννας Αρβανίτη και του Νίκου Κάλη. Τα μέχρι τώρα κάστινγκ δεν έχουν αφήσει ικανοποιημένους τους υπεύθυνους παραγωγής και γι’ αυτό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η εταιρία έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο αποτυχίες μια με το «Game of Chefs» και μια δεύτερη με τη «Φάρμα» οπότε δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρξει και τρίτη. Πάντως παρά τις φήμες του προηγούμενου διαστήματος η συνεργασία με τον ΑΝΤ1 θα συνεχιστεί καθώς θα κάνουν την παραγωγή του «I am Celebrity get me out of here» το οποίο θα γυριστεί στην Νότιο Αφρική και προγραμματίζεται για το 2023.

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης στην ΕΡΤ με διευρυμένο ρόλο

Συνεχίζεται η κινητικότητα στον τομέα της Ενημέρωσης των καναλιών καθώς άτυπα διανύουμε προεκλογική περίοδο. O Απόστολος Μαγγηριάδης αφήνει τον ΣΚΑΪ και μετακινείται στην ΕΡΤ όπου θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρουσιαστής του δελτίου από Δευτέρα έως και Πέμπτη θα είναι ο Γιώργος Κουβαράς. Έτσι και η ΕΡΤ υιοθετεί το μοντέλο του Mega όπου από Δευτέρα έως Πέμπτη το δελτίο εκφωνεί η Ράνια Τζίμα και τις τρεις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας η Κατερίνα Παναγοπούλου. Επίσης ο Γιώργος Κουβαράς θα παρουσιάζει βραδινή ενημερωτική πολιτική εκπομπή Τρίτη και Τετάρτη ενώ οικοδεσπότης αντίστοιχης εκπομπής τα βράδια της Πέμπτης θα είναι ο Απόστολος Μαγγηριάδης.