The Girl in the Mirror: Στον «αέρα» το πρώτο επίσημο trailer της νέας ισπανικής σειράς μυστηρίου του Netflix

Το «The Girl in the Mirror» ή αλλιώς... «Alma» είναι η νέα ισπανική σειρά μυστηρίου του Netflix και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Αυγούστου από την streaming πλατφόρμα. Το πρώτο επίσημο trailer της σειράς είναι στον «αέρα» και βλέπουμε την πρωταγωνίστρια, την Αλμα που επέζησε από ένα θανατηφόρο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 18 συμμαθητές της. Οταν ξυπνήσει, παρά την αμνησία που της στερεί τις μνήμες της, η Αλμα θα αναζητήσει την αλήθεια που της κρύβουν όλοι οι άλλοι.

Η σειρά θα αποτελείται συνολικά από 10 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Αυγούστου. Το σενάριο, καθώς και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σέρχιο Γκ. Σάντσεθ, ενώ την πρωταγωνίστρια Μιρέια Οριόλ πλαισιώνουν οι: Άλεξ Βιγιασάν, Πολ Μόνεν, Μαρία Καμπαγιέρο και Χαβιέ Μοργκάντε.

The Girl in the Mirror: Δείτε το trailer