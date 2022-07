Η πρόταση για διπλό ρόλο της Δούκισσας Νομικού στον ΑΝΤ1 - All Star J2US του Κοκλώνη με Βίσση - Βανδή

Σε flight mode έχουν μπει οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς στελέχη, αλλά και παρουσιαστές βρίσκονται ήδη σε καλοκαιρινές διακοπές. Άλλωστε η σεζόν τουλάχιστον όσον αφορά στις εκπομπές θα ξεκινήσει νωρίς. Υπάρχουν λίγες εκκρεμότητες που θα κλείσουν τις επόμενες μέρες και μια από αυτές είναι η συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιάγκα στο νέο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως πρώτο είχε γράψει το Reader, φαβορί για τη θέση είναι η Δούκισσα Νομικού και ακολουθεί η Ευαγγελία Αραβανή. Η πρώτη ήταν εξ αρχής η επιλογή του σταθμού, η δεύτερη πρόταση του Γιώργου Λιάγκα. Φαίνεται λοιπόν πως το κανάλι καταλήγει στη Δούκισσα Νομικού η οποία παραδοσιακά διατηρεί άριστες σχέσεις με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου.

Μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν πολλές συζητήσεις, οι οποίες εκτός απίθανης ανατροπής καταλήγουν σε τηλεοπτικό γάμο. Όσον αφορά στη δομή της εκπομπής το κανάλι προσανατολίζεται σε κεντρικό παρουσιαστή (Γιώργος Λιάγκας), συμπαρουσιάστρια που θα είναι παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής με ενισχυμένο ρόλο στις γυναικείες ενότητες (μόδα, ζώδια, μαγειρική) και πάνελ αλλά και κάποιους δημοσιογράφους που θα βγαίνουν σε «παράθυρα». Θα υπάρξει ολικό λίφτινγκ και στα σήματα και στα γραφικά και στο πλατό της εκπομπής, ώστε να μην θυμίζει σε τίποτα την εποχή της Φαίης Σκορδά. Όσον αφορά στη Δούκισσα Νομικού θα υπάρχει πρόβλεψη στο συμβόλαιό της να αξιοποιηθεί και σε άλλο πρότζεκτ στην πορεία στη βραδινή ζώνη του σταθμού. Υπενθυμίζεται πως ήταν στον ΑΝΤ1 παρουσιάστρια του «Dancing with the Stars», αλλά και του «So you think you can Dance». Τέλος παρά τα περί αντιθέτου δημοσιεύματα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου φαίνεται πως είναι πιο κοντά στον ΑΝΤ1 παρά στο νέο πρωινό πρόγραμμα με τη Φαίη Σκορδά στον ΣΚΑΪ.

Με δύο σόου ο Κοκλώνης στον Alpha, προετοιμάζει All Star J2US

Δύο βραδινά προγράμματα θα παρουσιάσει την επόμενη σεζόν στον Alpha ο Νίκος Κοκλώνης που φυσικά συνεχίζει τη συνεργασία του με το κανάλι της Κηφισιάς και με την ιδιότητα του παραγωγού. Και τα δύο βρετανικής προέλευσης με τα δικαιώματα να ανήκουν στο BBC. Το νέο πρότζεκτ είναι το «All Together Now», talent show που προβάλλεται με επιτυχία στη Βρετανία από το 2018 και το οποίο έχει 100 κριτές από το χώρο της μουσικής οι οποίοι βαθμολογούν σόλο καλλιτέχνες και γκρουπ. Το casting call τρέϊλερ τρέχει ήδη στη συχνότητα του Alpha και αυτό που ακούγεται για την Ελληνική εκδοχή του είναι το ενδεχόμενο να είναι 50 οι κριτές λόγω της μικρότερης εγχώριας μουσικής αγοράς. Όσον αφορά στο J2US ο Νίκος Κοκλώνης προσανατολίζεται σε μια All Star εκδοχή του σόου με παίκτες που άφησαν έντονο το στίγμα τους στους προηγούμενους κύκλους και Βίσση – Βανδή δίπλα – δίπλα στην κριτική επιτροπή. Ως γνωστόν από το σόου αποχωρεί η Μαρία Μπακοδήμου, ενώ συνεχίζουν κανονικά η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποιο από τα δύο προγράμματα θα βγει στο πρώτο μισό της σεζόν και ποιο στο δεύτερο, προβάδισμα πάντως για το φθινόπωρο έχει το All Star J2US και ήδη στα γραφεία της Barking Well Media υπάρχει μια λίστα 40 υποψήφιων παικτών για το σόου. Ημέρα προβολής παραμένει το Σάββατο.

Το Netflix ενδιαφέρεται για το «Maestro»

Στον «αέρα» του Mega τρέχει το νέο τρέϊλερ της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro» που θα βγει στο νέο πρόγραμμα του σταθμού το φθινόπωρο. Ο πρώτος κύκλος αριθμεί 9 επεισόδια, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της Ελληνικής μυθοπλασίας του ΕΚΟΜΕ και σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ένα από τα ακριβότερα προγράμματα της επόμενης σεζόν με το κόστος ανά επεισόδιο να φθάνει τις 257.000 ευρώ. Η σειρά θα έχει και δεύτερο κύκλο ακόμη 9 επεισοδίων και τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν, όπως και στον πρώτο κύκλο τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου σε Παξούς και Κέρκυρα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδιαφέρον για τη σειρά έχει δείξει και το Netflix. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο streaming κολοσσός προσεγγίζει τον γνωστό δημιουργό καθώς είχε υπάρξει προσέγγιση και στο παρελθόν και συγκεκριμένα μετά την προβολή της ταινίας «Ένας άλλος κόσμος» (Worlds Apart) που ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σύγχρονου Ελληνικού κινηματογράφου την προηγούμενη δεκαετία (2015) και εν συνεχεία είχε και διεθνή πορεία. Όσον αφορά στο δεύτερο κύκλο του «Maestro» θα προβληθεί από το Mega το φθινόπωρο του 2023.

Η Ελένη Μενεγάκη έγινε ψαράς

Ηχηρά ονόματα του εγχώριου θεάματος θα συνοδεύσουν τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο δεύτερο κύκλο του «Fishy», της ταξιδιωτικής εκπομπής του Mega που συνδυάζει περιηγήσεις σε θάλασσα και παραθαλάσσιους προορισμούς σε συνδυασμό με το ψάρεμα. Στις πρώτες εκπομπές μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ψαρεύουν η Ελένη Μενεγάκη και ο Λάκης Λαζόπουλος. Η Ελένη Μενεγάκη σπανίως εμφανίζεται σε άλλες εκπομπές. Η μοναδική περσινή της εμφάνιση ήταν στην ομοκάναλη εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «Mega Καλημέρα» και η ακριβώς προηγούμενη το 2015 στο βραδινό «Νικ Ο' Κλοκ» του Νίκου Μουτσινά στον Alpha. Ο πρώτος κύκλος εκπομπών του Γιάννη Τσιμιτσέλη είχε προορισμό το Ιόνιο, ο δεύτερος που θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του Mega έχει προορισμό το Αιγαίο.