Πρώτες εντυπώσεις από τη Φαίη Σκορδά, με το καλημέρα αλλαγές στο πρωινό του Star

Αγχωμένη ναι, αλλά άκρως απελευθερωμένη, ευδιάθετη και με πραγματικό ενδιαφέρον για τη σκαλέτα της εκπομπής της. Η χθεσινή πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στο «Πρωινό μας» επαναπροσδιόρισε την τηλεοπτική περσόνα της έμπειρης παρουσιάστριας επαναφέροντας χαρακτηριστικά που την είχαν κάνει δημοφιλή στο κοινό και τα οποία είχε απωλέσει μετά την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό». Το πλατό της εκπομπής είναι ίσως το πολυτελέστερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ζωντανή εκπομπή της Ελληνικής τηλεόρασης. Τώρα το κατά πόσο είναι συμβατό με τη ώρα προβολής της εκπομπής και τη θεματολογία σηκώνει μεγάλη συζήτηση…

Ήταν άλλωστε ένα από τα θέματα που «δίχασε» το Twitter. Αντίθετα τα σχόλια για την παρουσία της Φαίης Σκορδά στην πρώτη της εκπομπή στον ΣΚΑΪ ήταν θετικά. Πολύ κομψή ενδυματολογικά επέλεξε ένα λευκό φόρεμα ενώ παρά το άγχος της πρεμιέρας έβγαζε μια ηρεμία αλλά και αμεσότητα στοιχεία ευδιάκριτα στον τηλεθεατή. Πολλοί υποστηρίζουν πως το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας της έως σήμερα ήταν η τηλεοπτική επανασύνδεση με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό χθες επιβεβαιώθηκε. Η Φαίη Σκορδά πέρσι έδειχνε να ασφυκτιά, πολλές φορές να αδιαφορεί και κάποιες να δυσανασχετεί με τη θεματολογία της εκπομπής της. Χθες αντίθετα απολάμβανε την πρεμιέρα της χωρίς βέβαια να λείπουν και αιχμές για την προηγούμενη τηλεοπτική συνεργασία της. Όσον αφορά στη θεματολογία της εκπομπής ήταν πολύ γρήγορη, έβγαλε ειδήσεις και το σημαντικότερο από πρόσωπα πρώτης γραμμής. Στο πάνελ υπήρχε αμηχανία με τον δικηγόρο Αγγελο Βουράκη να προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Το «ταμείο» βέβαια δεν το κάνει ούτε το twitter, ούτε οι κριτικές αλλά τα νούμερα τηλεθέασης. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με ποια σειρά θα κλείσει η κατάταξη των πρωινών εκπομπών στο τέλος της εβδομάδας.

Αλλάζει το «Breakfast» του STAR

Μεγάλες αλλαγές ετοιμάζονται στο «Breakfast» του STAR τις επόμενες μέρες καθώς τα νούμερα τηλεθέασης της πρώτης εβδομάδας έδειξαν πως η εκπομπή δεν έχει καμία δυναμική και πολύ μικρή απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Η θεματολογία της εκπομπής θα αλλάξει σταδιακά και θα προστεθούν νέες ενότητες, ενώ κάποιες που δεν τράβηξαν ήδη αποτελούν παρελθόν. Το κανάλι βέβαια ποντάρει πολύ στα δύο βασικά προγράμματα της prime time. Το «GNTM» αλλά και το νέο ταξιδιωτικό ριάλιτι «Asian Express». Οι υπεύθυνοι της εκπομπής θεωρούν πως τα δύο αυτά προγράμματα θα τροφοδοτήσουν την πρωινή εκπομπή του STAR δίνοντας τις απαραίτητες ανάσες τηλεθέασης. Τώρα όσον αφορά στα πρόσωπα έχει ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακά μια πρώτη συζήτηση αλλά προφανώς είναι πολύ πρώιμη και δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η σκέψη για αντικαταστάσεις. Εν ευθέτω χρόνω φυσικά και εφόσον τα νούμερα δεν ανακάμψουν όλα τα ενδεχόμενα θα πρέπει να θεωρούνται ανοιχτά εκτός φυσικά από την αλλαγή του πρωταγωνιστικού διδύμου της Ελένης Χατζίδου και του συζύγου της Ετεοκλή Παύλου.

Τηλεοπτικό δίλημμα για τον Στάθη Σχίζα

Ο νικητής του τελευταίου «Survivor» τόσο κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου του ριάλιτι όσο και μετά από αυτόν έδειξε πως πρόκειται για μια χαμηλών τόνων τηλεοπτική προσωπικότητα. Και οι τόνοι αυτοί δεν ανέβηκαν ιδιαίτερα ούτε και μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Influencer και τηλεοπτική περσόνα Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ο Στάθης Σχίζας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τηλεοπτικές προτάσεις αυτή την περίοδο: Η πρώτη αφορά στη συμμετοχή του στο «All Star Survivor» και η δεύτερη σε πρόταση που έχει από την εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη Barking Well Media για αξιοποίησή του σε κάποια από τα προγράμματα και τα σόου που έρχονται προσεχώς. Ακόμη δεν έχει απαντήσει. Πάντως από την Acun Medya Ελλάδος καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλη κινητικότητα για να κλείσουν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την «All Star» εκδοχή του ριάλιτι. Και ενώ φαινόταν πως θα πάμε σε μια πιο gossip και ριάλιτι εκδοχή του παιχνιδιού επιβίωσης οι τελευταίες πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν διά στόματος του παρουσιαστή του Γιώργου Λιανού θέλουν τελικά το All Star Survivor να έχει πιο αγωνιστικό χαρακτήρα. Σημειωτέον πως και ο Γιώργος Αγγελόπουλος αυτό θέλει να συμβεί εάν και εφόσον πάρει τελικά μέρος όπως φάνηκε στις τελευταίες δηλώσεις του.

Τέλος και το Ninja Warrior στον ΑΝΤ1

Άλλο ένα προαναγγελθέν ριάλιτι μπαίνει οριστικά στον «πάγο». Δύο φορές στο παρελθόν ο ΑΝΤ1 έχει προαναγγείλει την παραγωγή του άκρως αγωνιστικού παιχνιδιού «Ninja Warrior». Μάλιστα τη δεύτερη φορά που εξασφάλισε τα δικαιώματά του είχε ακουστεί για την παρουσίασή του έντονα το όνομα του Σάκη Τανιμανίδη. Ήταν μόλις είχε ξεκινήσει η συνεργασία του παρουσιαστή με το κανάλι του Αμαρουσίου για την παρουσίαση της «Φάρμας». Τελικά «Ninja Warrior» δεν πρόκειται να δούμε. Τουλάχιστον από τον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader ο σταθμός άφησε για μια ακόμη φορά ελεύθερα τα δικαιώματα του παιχνιδιού καθώς κρίθηκε ασύμφορη η υλοποίησή του στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια δράσης παγκοσμίως χρειάζονται όμως πολλά χρήματα και για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του αλλά και για την εκτέλεση της παραγωγής. Επίσης δεν έχει καθόλου το στοιχείο του ριάλιτι. Έτσι αποφασίστηκε να μην βγει καθόλου στον «αέρα». Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο ΑΝΤ1 έχασε και τα δικαιώματα του «Celebrity Get Me out of Here» το οποίο θα πραγματοποιηθεί προσεχώς από τον ΣΚΑΪ.