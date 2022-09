Η «μυστική» συμφωνία των καναλιών για την prime time ζώνη και η τριπλή συνεργασία Κανάκη με ΑΝΤ-1

Η «μητέρα» των μαχών στην τηλεόραση ξεκινά τη Δευτέρα. Τα κανάλια αρχίζουν σταδιακά να ρίχνουν στη «μάχη» της τηλεθέασης το «βαρύ πυροβολικό» τους που δεν είναι άλλο από σειρές και ριάλιτι. Όπως πρώτο είχε γράψει μεσούντος του θέρους το Reader υπήρξε συμφωνία των καναλιών και τηρήθηκε κατά γράμμα: Η έναρξη της prime time θα είναι κοινή ενώ κοντά στις γιορτές θα υπάρξει για δύο εβδομάδες «κατέβασμα ρολών» και επανεκκίνηση πάλι σε κοινή ημερομηνία που θα αποφασιστεί μέσα στο Νοέμβριο και ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς. Τέτοιου είδους συμφωνία στην τηλεόραση είχε να επιτευχθεί από τα μέσα τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και τότε αφορούσε κυρίως το Mega και τον ΑΝΤ1.

Ήταν βέβαια διαφορετικό το status quo: Δύο μεγαλύτερα κανάλια το Mega και ο ΑΝΤ1, δύο μικρότερου μεγέθους σταθμοί το STAR και ο Alpha, και πιο κάτω ο ΣΚΑΪ που μετέδιδε κυρίως ενημερωτικό πρόγραμμα, ενώ τελείως διαφορετική ήταν η δομή του προγράμματος του Alter. Τώρα έχουμε πέντε κανάλια με κοντινά ποσοστά τηλεθέασης (Mega, ANT1, Alpha, Star, ΣΚΑΪ) και ένα έκτο (Open) το οποίο απέχει στους πίνακες τηλεθέασης με ευδιάκριτη διαφορά. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 21.00 κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος της «Γης της Ελιάς» στο Μega. Ο ΑΝΤ1 ξεκινά την prime time του στις 20.00 με την επαναφορά του «Εκατομμυριούχου», στις 21.00 θα ακολουθήσει το πρώτο επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» και στις 22.00 η αστυνομική δραματική σειρά «Παγιδευμένοι». Στον Alpha θα ξεκινήσει στις 20.00 η νέα σειρά εποχής «Ο παράδεισος των Κυριών» δίνοντας τη σκυτάλη στις 21.00 στο δεύτερο κύκλο του «Σασμού». Στις 17.30 το απόγευμα ξεκινά στο STAR ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Τρία μίλια» και στις 21.00 o νέος κύκλος του «GNTM». Δύο σειρές κάνουν πρεμιέρα και στον ΣΚΑΪ. Στις 18.50 η «Άγρια Γη» και στις 21.00 ο «Γλυκάνισος». Στις 17.45 θα κάνει πρεμιέρα στο Open η σειρά εποχής «Έρωτας φυγάς». Υπάρχει ήδη μια πρόβλεψη για διασπορά των ποσοστών τηλεθέασης την πρώτη εβδομάδα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ξεκάθαρος νικητής. Θα το γνωρίζουμε το πρωί της Τρίτης.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΑΝΤ1 – Κανάκη

Τριβές φαίνεται πως υπάρχουν εκ νέου στη σχέση μεταξύ του Αντώνη Κανάκη και του ΑΝΤ1 χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορεί να μιλήσει κανείς για πρόβλημα στη συνεργασία. Η έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα του καναλιού του Αμαρουσίου και επηρεάζονται όλες οι ζώνες. Η συμφωνία του Αντώνη Κανάκη με το κανάλι είναι πολύ ξεκάθαρη: Τέσσερις φορές την εβδομάδα «Ράδιο Αρβύλα» με ώρα έναρξης στις 20.00 και λήξη στις 21.00 και μια φορά την εβδομάδα (Παρασκευή) «Βινύλιο». Είναι τόσο λεπτομερές το συμβόλαιο του παρουσιαστή με το κανάλι που αναφέρει ακόμη και την ώρα που θα πέφτουν τα break, αλλά και τη διάρκειά τους. Και φυσικά η σεζόν αρχίζει για τους «Αρβύλα» αρχές Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου. Ο ΑΝΤ1 λοιπόν πρότεινε μια μετάθεση της ώρας έναρξης και λήξης των δύο εκπομπών στις 19.45 για όσο θα διαρκέσει το Μουντιάλ προκειμένου να ολοκληρώνονται στις 20.45 και να υπάρχει break και για διαφημίσεις. Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη ήταν και ο λόγος που το κανάλι δεν θα προβάλει το παιχνίδι των 18.00 ανεξαρτήτως σπουδαιότητας και αυτό θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1+. Στην πρόταση αυτή ο Αντώνης Κανάκης φέρεται να μην συμφωνεί και λέγεται πως αντιπροτείνει έναρξη των εκπομπών του αργότερα, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ταυτόχρονα με επιμήκυνση για τον ίδιο και την ομάδα του της σεζόν πέραν του τέλους Απριλίου. Προοπτική στην οποία αντιδρά έντονα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καθώς φέρεται ούτως ή άλλως δυσαρεστημένος με την απόφαση του σταθμού να διακοπεί ο «Εκατομμυριούχος» τους μήνες που θα προβάλλονται οι εκπομπές του Κανάκη και να επιστρέψει μετά το τέλος τους. Υπάρχει η σκέψη να παραταθεί η προβολή του «Εκατομμυριούχου» μέχρι τη λήξη του Μουντιάλ ωστόσο ακόμη και να δεχθούν αυτή τη συμφωνία παραγωγός και παρουσιαστής υπάρχει και τεχνική δυσκολία λόγω του διαθέσιμου στοκ επεισοδίων.

Σε διαβουλεύσεις Κοκλώνης – Alpha για τον τέταρτο κριτή

Ευρηματικό και πολυδάπανο το τρέϊλερ του νέου κύκλου του «Just The Two Of Us» με το κοντέϊνερ που κρύβει τον τέταρτο κριτή, όμως, αυτό προς το παρόν είναι …κενό. Οι συζητήσεις μεταξύ Alpha και Νίκου Κοκλώνη συνεχίζονται για την εξεύρεση του προσώπου το οποίο θα αντικαταστήσει την Μαρία Μπακοδήμου. Η Καίτη Γαρμπή παραμένει μέσα στα φαβορί, ωστόσο δεν έχει «κλειδώσει» η συμμετοχή της. Ο Ηλίας Ψινάκης επίσης πολιορκείται, ενώ δεν φαίνεται πιθανό να είναι η Σεμίνα Διγενή παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί δελεαστικότατη πρόταση από τον παραγωγό και παρουσιαστή του παιχνιδιού και φυσικά η συμμετοχή της, άρα και η επιστροφή της στη μικρή οθόνη θα σήμαινε αυτόματα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός. Την ίδια στιγμή προχωρούν τα ματσαρίσματα τραγουδιστών και celebrities συμμετεχόντων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως αποχώρησαν λόγω «άλλων υποχρεώσεων» οι Σάκης Κατσούλης και Γιώργος Ασημακόπουλος που είχαν συμφωνήσει προφορικά της συμμετοχή τους, αλλά οδεύουν προς το «All Star Survivor» έχοντας αυστηρό όρο να μην κάνουν καμία αναφορά σε συμφωνία για τη συμμετοχή τους εφόσον υπογράψουν. Καραμπόλα υπήρξε και στα backstage με την Κατερίνα Στικούδη να είναι τελικά η οικοδέσποινα και όχι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την τελευταία να αφήνει αιχμές στις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες. «Προτιμώ να κλείνω τις δουλειές μου από το τηλέφωνο ή από συνάντηση κι όχι να ανακοινώνω πράγματα μέσα από το Instagram. Μου είχε γίνει κρούση για τα παρασκήνια του "J2US", είχα απαντήσει θετικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι άλλο. Οπότε, προχωράμε. Το αποτέλεσμα το έμαθα από την ανάρτηση της Κατερίνας, όπως και όλοι μας νομίζω». Υπάρχει παρασκήνιο: Μέχρι και πριν μερικές ημέρες η Παναγιώταρου είχε όχι μόνο προβάδισμα, αλλά και προφορική συμφωνία. Όλα ανατράπηκαν μετά από παρέμβαση στελεχών του Alpha στο θέμα που εξέφρασαν ξεκάθαρα την επιθυμία τους να είναι η Στικούδη στο backstage. Και η Κατερίνα Στικούδη αρκετά έμπειρη τηλεοπτικά είχε, σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, την έγκριση και του καναλιού και της παραγωγής για να κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram που επιβεβαίωνε τη συμμετοχή της στο μουσικό τάλεντ σόου. Πάντως οι δύο κυρίες είχαν κάνει σε ηλεκτρισμένο κλίμα και τον πιλότο lifestyle εκπομπής που προτάθηκε πέρσι στον ΑΝΤ1, αλλά τελικά η υλοποίησή της δεν προχώρησε.