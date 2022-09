Just The Two Of Us: Ποιες διεκδικούν τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου στην κριτική επιτροπή

Οι προετοιμασίες για το νέο κύκλο του «Just The Two Of Us» είναι πυρετώδεις αυτή την περίοδο, ενώ το τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα τις τελευταίες ημέρες με τους κριτές Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή να ρωτούν επίμονα τον παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής που θα πάρει τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου αφού εκείνη αποχώρησε για να παρουσιάζει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ την ψυχαγωγική εκπομπή «Γεια σου». Μάλιστα, την Κυριακή (18/9) μέσα από την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου ακούστηκε ποιες είναι οι δύο κυρίες που φλερτάρουν να καθίσουν στη θέση της στην κριτική επιτροπή του «Just The Two Of Us» και πρόκειται για την Καίτη Γαρμπή και την Έλλη Στάη.

Ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά όπως ακούστηκε στο «Γεια σου» ακόμα και αν η Έλλη Στάη δεν γίνει η τέταρτη κριτής του σόου, είναι πολύ πιθανό να κάνει κάποιες γκεστ εμφανίσεις. Επίσης, δεν αποκλείεται ο τέταρτος κριτής να μην είναι ένα σταθερό πρόσωπο κάθε εβδομάδα, αλλά να υπάρχει διαφορετικός γκεστ κριτής σε κάθε επεισόδιο.

Πάντως, όσον αφορά τους παίκτες, εκτός από τον Μαυρίκιο Μαυρίκιο και την Ιλάειρα Ζήση, σαν δίδυμο φέρονται να έχουν κλείσει με το «Just The Two Of Us» ο instagrammer Γιάννης Κατινάκης και η γνωστή τραγουδίστρια Σοφία Αρβανίτη.