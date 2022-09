Καλό Μεσημεράκι: Ο «άγγελος» Νίκος Μουτσινάς «ξαναπάντρεψε» τον μαχαραγιά Μαυρίκιο Μαυρικίου με την Ιλάειρα Ζήση

Πρεμιέρα έκανε σήμερα Τρίτη (20/9) ο Νίκος Μουτσινάς με την εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» και στο στούντιο βρέθηκαν οι νεόνυμφοι Μαυρίκιος Μαυρικίου και Ιλάειρα Ζήση, οι οποίοι πριν λίγο καιρό γύρισαν από το γαμήλιο ταξίδι τους στον Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες και το Ντουμπάι. Μάλιστα, η εμφάνισή τους στην εκπομπή ήταν ιδιαίτερη αφού ο Μαυρίκιος και η Ιλάειρα ντύθηκαν μαχαραγιάς και μαχαρανή, ενώ «ξαναπάντρεψε» ο Νίκος Μουτσινάς ντυμένος αγγελάκι «ενώπιον καμερών», όπως είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στα τέλη Αυγούστου σε γάμο - υπερπαραγωγή στην Κύπρο με περίπου 2.000 καλεσμένους, οι οποίοι «έπρεπε να δείξουν το εισιτήριό τους για να μπουν στη δεξίωση. Αν κάποιος ερχόταν χωρίς το προσκλητήριο, έπρεπε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις, όπως το ποιος τον κάλεσε, από που μας ξέρει. Ήταν σχεδόν 2.000 άτομα. Κάθισαν ακόμα και στο τραπέζι της νύφης», είχε δηλώσει τότε ο γαμπρός.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό μας» ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση θα συμμετέχουν στο νέο κύκλο του «Just The Two Of Us» που θα ξεκινήσει σύντομα στον Alpha.