The Voice: Ο 16χρονος Γιάννης έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα - Ποιοι προκρίθηκαν στο 1ο Blind Audition

Το Voice έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (2/10) με τους coaches να επιστρέφουν στις θέσεις τους και τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση του show. Ο Γιώργος Λιανός καλωσόρισε τους τηλεθεατές, αλλά και το κοινό που επέστρεψε στο πλατό μετά από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων. Στις θέσεις των τεσσάρων coaches βρίσκονται και πάλι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς. Στην έναρξη του show, ο Γιώργος Λιανός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλωσήρθατε στο δημοφιλέστερο μουσικό τάλεντ σόου ολόκληρης της γης. Καλωσήρθατε στο The Voice of Greece. Για 7η συνεχόμενη χρονιά είμαστε και πάλι εδώ και πραγματικά είμαστε λιγάκι συγκινημένοι. Θα σας εξηγήσω τον λόγο. Μετά από πολύ καιρό πλέον ωρίμασαν οι συνθήκες και το κοινό είναι και πάλι εδώ στο υπέροχο πλατό του The Voice of Greece. Όλα, λοιπόν, έχουν αλλάξει αλλά το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μας για αυτά τα τέσσερα άτομα, τους τέσσερις αγαπημένους coaches. Και εδώ θέλω τα πιο θερμά σας χειροκροτήματα για να πάμε να τους υποδεχθούμε.

Διαβάστε ακόμη: The Voice - Πρεμιέρα: Οι δηλώσεις των coaches - Εχουμε κάνει επικές μάχες για να διεκδικήσουμε τους καλύτερους

Video Loading...

Στη συνέχεια ήρθαν με φόρα στο πλατό του The Voice οι τέσσερις coaches προκειμένου να διεκδικήσουν όσους βρεθούν να διαγωνίζονται! Την παράσταση έκλεψε ο 16χρονος Γιάννης Τσαρσιταλίδης, μαθητής της Β τάξης στο μουσικό Λύκειο Κορίνθου έκανε μια δυνατή εμφάνιση στην audition τραγουδώντας το «Beggin», όμως η Έλενα Παπαρίζου δεν πρόλαβε να γυρίσει την καρέκλα της.

Video Loading...

Οταν τελείωσε την ερμηνεία του ο διαγωνιζόμενος και τον ρώτησε κάποια βιογραφικά στοιχεία, έμαθε εντελώς τυχαία πως ο Γιάννης είναι ο κολλητός φίλος του βαφτισιμιού της! «Α… παιδιά είναι ο κολλητός του βαφτισιμιού μου…», είπε και πήγε στη σκηνή για να τον αγκαλιάσει. «Αχ, είσαι του Βασίλη μου ο κολλητός, τι ωραίες παρέες έχει… κούκλος είσαι… Δεν γύρισα, καλά… ποιος τον ακούσει αύριο τον Βασίλη», είπε ενθουσιασμένη η τραγουδίστρια.

Video Loading...

Στη σκηνή του The Voice βρέθηκε ο Στάθης Μπαλάφας από την Πάτρα. Ο τραγουδιστής επέλεξε να ερμηνεύσει την επιτυχία «Ψέματα», του Κωνσταντίνου Αργυρού, κάνοντας τον coach να γυρίσει πρώτος και στη συνέχεια ακολούθησαν ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου.

Video Loading...

Και οι τρεις, μάλιστα, έδειξαν την μεγαλύτερη θέρμη για να τον κερδίσουν στην ομάδα τους. Από το 1ο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Ειρήνη Φιλοκώστα, Θεοδώρα Μουρατίδου, Γιάννης Τσαρσιταλίδης, Orestis, Βιολέτα Νάτσικα, Αλέξανδρος Κοντογιάννης, Γιώργος Νικολόπουλος, Στάθης Μπαλάφας και Μάρω Μαγγανιάρη.