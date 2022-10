Πρωτιά για τον Λιάγκα, αλλαγές στη Σκορδά και ραντεβού διαπραγμάτευσης ΣΚΑΪ και Ατζούν

Μήνες αλλαγών ο Οκτώβρης, αλλά και ο Νοέμβρης σε τηλεοπτικές εκπομπές. Για κάποιες από αυτές θα είναι η τελευταία ευκαιρία πριν περάσουν στην τηλεοπτική ιστορία. Ο ανταγωνισμός φέτος είναι ο σφοδρότερος της τελευταίας 15ετίας και σε κάποιες περιπτώσεις η «περίοδος χάριτος» ήδη εξαντλήθηκε. Το πρωί της Τετάρτης η ίδια η Φαίη Σκορδά εν μέσω έντονης φημολογίας επιβεβαίωσε με ένα πολύ σύντομο σχόλιο πως έρχονται αλλαγές στην εκπομπή της. «Το είπαμε, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, όχι όμως αυτές τις σημερινές. Το είπαμε, προσθετικές θα είναι» ανέφερε με αφορμή την χθεσινή διαφορετική δομή του πάνελ της εκπομπής της που αποτελούνταν από τους Έλενα Χριστοπούλου, Νίκο Παρτσώλη και Ελεάννα Τρυφίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader είναι ειλημμένη πλέον η απόφαση να μην βρίσκεται στο τραπέζι του σχολιασμού ο δικηγόρος Άγγελος Βουράκης του οποίου η αρχική συμφωνία με την εκπομπή είναι να δίνει αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ τόσο στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά όσο και στους «Αταίριαστους» που ακολουθούν. Αυτός θα είναι ο διακριτός ρόλος του από 'δω και πέρα. Επίσης, η παρουσία του στενού συνεργάτη της Φαίης Σκορδά στο πάνελ είναι προσωρινή και μετά την έλευση νέου άντρα πανελίστα θα βγαίνει στην εκπομπή στο σχολιασμό των ριάλιτι και κάποιων lifestyle θεμάτων από «παράθυρο». Το νέο πρόσωπο που θα ενισχύσει τη γυναίκεια τριάδα Σκορδά, Γραμμέλη, Χριστοπούλου ήδη αναζητείται όπως βέβαια έγινε και το καλοκαίρι, αλλά οι περισσότεροι είχαν «κλείσει» στον ανταγωνισμό. Η παρουσία στην εκπομπή της Τρίτης (11/10) του πρώην συμμετέχοντα του GNTM, Έντουαρτ Στεργίου, ήταν επί της ουσίας live casting και θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα την επόμενη εβδομάδα. Αλλαγές δρομολογούνται και στο «Breakfast» του Star. Στην εκπομπή της Τετάρτης εμφανίστηκε στο πάνελ ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μίχος που ανήκει ούτως ή άλλως στο δυναμικό της εκπομπής. Θα δοκιμαστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες μέρες και άλλα πρόσωπα όπως ο επίσης συνεργάτης της εκπομπής Στέλιος Δρουμαλιάς, αλλά και η Αναστασία Ζάρκα που έχει το κομμάτι του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Ο ευνοημένος Λιάγκας από τη θλιβερή συγκυρία των ημερών

Το μεγάλο κοινωνικό θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τον βιασμό και μαστροπεία ενός 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό φαίνεται πως ευνοεί τον Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό». Ο δημοσιογράφος περίμενε να σκάσει ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα αντίστοιχο με αυτό την προηγούμενη σεζόν της Πάτρας και ήδη μεγάλο κομμάτι της εκπομπής του ασχολείται με αυτό το τραγικό γεγονός. Έχοντας την εμπειρία να χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και την υποδομή λόγω δημοσιογραφικής ομάδας ο Λιάγκας και οι συνεργάτες του θεωρούν πως θα καταφέρουν όχι μόνο να περάσουν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης αλλά και να σταθεροποιηθούν για αυτή τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που το συγκεκριμένο θλιβερό συμβάν θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ήδη η πρώτη τάση καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης όταν έφθασαν τα νούμερα της Τρίτης και ακόμη το ρεπορτάζ δεν είχε τη διάσταση που απέκτησε τις επόμενες μέρες και ώρες. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης της πρωινής ζώνης με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,5% στο σύνολο του κοινού και 13,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 ετών. Η «Super Κατερίνα» του Alpha υποχώρησε στη δεύτερη θέση με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 14,1% στο σύνολο του κοινού και 12,2% στο δυναμικό κοινό. Υπάρχει ήδη οδηγία προς τους δημοσιογράφους του «Πρωινού» να βγάλουν όσα περισσότερα αποκλειστικά μπορούν για την πραγματικά φρικιαστική αυτή υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Γρίφος για δυνατούς λύτες το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 μετά την έναρξη του Μουντιάλ

Προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 για τη διαμόρφωση του προγράμματος μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί μετά από μια περίοδο ταλαντεύσεων το βραδινό πρόγραμμα του σταθμού έχει ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης με αιχμή του δόρατος τους «Παγιδευμένους» που έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλό διψήφιο ποσοστό και έχουν σταθερό κοινό. Προφανώς και στο Μαρούσι δεν θέλουν να αλλάξουν ημέρες και ώρες προβολής προγράμματα, όπως το συγκεκριμένο που έχουν δημιουργήσει συνήθεια. Από την άλλη, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Πάντως δεν φαίνεται να υλοποιείται η αρχική σκέψη που ήθελε πλήρη απόσυρση κάποιων προγραμμάτων και επαναφορά τους μετά το τέλος του Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου υπήρξε και σημαντική διοικητική εξέλιξη στον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ με την ανάληψη της θέσης του CEO του σταθμού όσον αφορά στις εν Ελλάδι δραστηριότητες από τον Γιάννη Παπαχρήστου. «Ο Όμιλος ANTENNA ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, ότι ο Γιάννης Παπαχρήστου αναλαμβάνει τη θέση του Chief Executive Officer Ελλάδος του Ομίλου. Με μακρόχρονη θητεία σε ηγετικές θέσεις πολυεθνικών οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Παπαχρήστου θα είναι επικεφαλής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στην Ελλάδα».

Διαπραγμάτευση Ατζούν - ΣΚΑΪ με φόντο τη νέα σεζόν…

Αναπροσαρμόζει την επιχειρηματική του πολιτική ο ΣΚΑΪ εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού. Κανένα από τα καινούργια προγράμματα που λάνσαρε φέτος το κανάλι του Φαλήρου δεν κατάφερε να μπει δυναμικά στον ανταγωνισμό. Αντίθετα, παρατηρείται κάμψη της τηλεθέασης και στις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και στα δελτία ειδήσεων. Αυτό που κυκλοφορεί ως φημολογία αυτές τις ημέρες στην τηλεοπτική αγορά είναι η αλλαγή μοντέλου του προγράμματος του ΣΚΑΪ από τη νέα σεζόν και η επιστροφή σε δοκιμασμένες λύσεις. Δηλαδή επαναφορά του ενημερωτικού προγράμματος σε ζώνες που το κανάλι τα τελευταία χρόνια είχε παραχωρήσει στην ψυχαγωγία και παράλληλα εκ νέου ενίσχυση της συνεργασίας με τον τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλίτζαλι με τον προγραμματισμό δοκιμασμένων ριάλιτι και ανθεκτικών στο χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, μετά τη «ΣτΟργη» δεν θα υπάρξει παραγωγή της Acun Μedya άλλης σειράς Ελληνικής μυθοπλασίας. Αντίθετα, τώρα όλο το βάρος πέφτει στο «All Star Survivor» με τον ΣΚΑΪ να μην είναι αυτή τη φορά διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία με τα άλλα κανάλια για κοινή έναρξη του δεύτερου μισού της σεζόν στα μέσα Ιανουαρίου, αντίθετα να επισπεύδει την έναρξη του ριάλιτι επιβίωσης ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά στο «My Style Rocks» φαίνεται ότι μετατίθεται χρονικά για το επόμενο φθινόπωρο με παρουσιάστρια και πάλι την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και όχι την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με τον Ατζούν θα βγάλει στον αέρα και το καινούργιο ριάλιτι «I am Celebrity Get me out of here» στο οποίο επώνυμοι παίκτες υποβάλλονται σε σκληρές δοκιμασίες σε μια εξωτική τοποθεσία. Το «Voice» παρά την όποια φθορά δείχνει να αντέχει στους πίνακες τηλεθέασης και θεωρείται βέβαιο πως θα πάρει το «πράσινο φως» για μια ακόμη σεζόν.