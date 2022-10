Η Ρούλα Κορομηλά στο «Σπίτι με το MEGA» - Η ανακοίνωση του σταθμού

Η Ρούλα Κορομηλά ανήκει από σήμερα στην οικογένεια του Mega και θα είναι η οικοδέσποινα στη μουσική εκπομπή «Σπίτι με το MEGA», όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (25/10) ο σταθμός. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει το τιμόνι της μουσικής εκπομπής που θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο. Στο σχετικό δελτίου Τύπου αναφέρονται τα εξής: «Η Ρούλα Κορομηλά, η παρουσιάστρια με την αδιαμφισβήτητη ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, θα είναι η οικοδέσποινα στην αγαπημένη μουσική εκπομπή «Σπίτι με το MEGA».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής: «Με τη διαχρονική τηλεοπτική εμπειρία και την αίγλη της, η Ρούλα Κορομηλά θα προσδώσει το δικό της στίγμα στο «Σπίτι με το MEGA», την εκπομπή του MEGA που χτυπάει στην καρδιά της ελληνικής μουσικής και έγινε μοναδική συνήθεια των τηλεθεατών. Το «Σπίτι με το MEGA» έρχεται τον Νοέμβριο στο MEGA με ξεχωριστά, special τηλεοπτικά events και πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους».

Είναι η 3η φορά που η παρουσιάστρια συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό. Η πρώτη ήταν το 1994 με το «Μπράβο» όταν η παρουσιάστρια επέλεξε τότε να σπάσει το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 κάνοντας την πιο ακριβή μέχρι τότε μεταγραφή στην ιστορία της Ελληνικής τηλεόρασης. Ακολούθησαν για έξι χρόνια και άλλες εκπομπές όπως το Μπράβο – Καλωσήρθατε, Bravissimo το Ε Ναι Λοιπόν και τηλεμαραθώνιοι. Η δεύτερη φορά ήταν το 2014 όταν βρέθηκε στην κριτική επιτροπή του Just the two of Us με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Το 2020 η Ρούλα Κορομηλά παρουσίασε εκτάκτως το Πρωτοχρονιάτικο σόου του Mega «Πρωτοχρονιά με το Mega» και καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο.