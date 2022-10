Η Καινούργιου απαντά στον Μουτσινά για την «παλιά τηλεόραση»: «Εκείνος κάνει την καινούρια» (Βίντεο)

Ο Νίκος Μουτσινάς μέσα από την εκπομπή του «Καλό μεσημεράκι» είχε χαρακτηρίσει «παλιά τηλεόραση» την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο παρουσιαστής πρόβαλε τις δηλώσεις που έκαναν η Αννα Μαρία Ψυχαράκη και η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» από τα παρασκήνια του «Just The Two Of Us» και οι ερωτήσεις που έκανε η ρεπόρτερ της εκπομπής απ’ ότι φάνηκε, δεν άρεσαν στον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος έσπευσε να κάνει το δικό του σχόλιο, χαρακτηρίζοντάς αυτό που είδαν οι τηλεθεατές ως «παλιά τηλεόραση που είναι πια εμετός». «Αυτό που η ίδια εκπομπή ρωτάει τη μία για να πάρει απάντηση και μετά από τρία λεπτά γυρνάει και λέει στην άλλη "αυτή είπε αυτό για εσάς", συγγνώμη - είναι προσωπική μου άποψη, πετάξτε τη - αλλά είναι τόσο παλιά τηλεόραση που είναι πια εμετός», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε το πρωί της Πέμπτης (27/10) μέσα από το «Super Κατερίνα» και αρχικά ξακαθάρισε πως δεν ενοχλήθηκε με τα σχόλια του παρουσιαστή δίπλα στον οποίο συνεργάστηκε στα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα. «Μας είπε παλιά τηλεόραση και μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα να μου πουν ότι δεν ήταν ωραίο. Όταν όμως κάποιος άνθρωπος με έχει βοηθήσει γιατί εγώ αν δεν ήταν ο Νίκος Μουτσινάς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα, τα ξεπερνάω. Ακόμα και αν κάτι λίγο με στεναχωρήσει. Αυτό ήθελα να πω γιατί τον αγαπώ ιδιαιτέρως. Παλιά τηλεόραση όμως εδώ, ο Μουτσινάς κάνει την καινούργια» είπε κλείνοντας την παρένθεση με χιούμορ η Κατερίνα Καινούργιου.