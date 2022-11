Το βράδυ του Σαββάτου (12/11) και ενώ το live του Just The Two Of Us βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, η Δέσποινα Βανδή συνειδητοποίησε ότι το κινητό της τηλέφωνο χτυπάει και την καλούσε ο Χρήστος Μάστορας με τον οποίο φέτος θα συνεργαστούν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Η ίδια δεν είχε άλλη επιλογή παρά να το σηκώσει για να ανακαλύψει ότι ο λόγος που της τηλεφώνησε ο Χρήστος Μάστορας ήταν για να την καλέσει στα γενέθλια του. Ο Νίκος Κοκλώνης ζήτησε από τον σκηνοθέτη να δείξει κανονικά το απρόοπτο που συνέβη στον αέρα του Just The Two Of Us.

«Ναι, το ξέρω, παιδιά, αλλά με παίρνει ο Χρήστος Μάστορας, δεν ξέρω γιατί. Δεν θυμάσαι ότι κάθε Σάββατο έχω το J2US, Χρήστο μου;», σχολίασε η Δέσποινα Βανδή στον αέρα της εκπομπής προτού τον βάλει σε ανοιχτή ακρόαση.

Τότε ο Χρήστος Μάστορας είπε: «Καλησπέρα σε όλους. Για ηλίθιους λόγους που πήρα τη Δέσποινα Βανδή, την υπέρτατη σταρούμπα, είναι γιατί ήθελα να την καλέσω στα γενέθλια μου. Όποιος άλλος γουστάρει από εκεί πέρα, μπορεί να έρθει. Θα στείλω τη διεύθυνση σε ένα μήνυμα», ενώ με τη σειρά της η Δέσποινα Βανδή του απάντησε ότι «Θα σε πάρω, αγόρι μου, στο διάλειμμα, φιλιά».