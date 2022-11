Στον ΣΚΑΪ στρέφονται αυτή τη στιγμή τα φώτα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ αφενός λόγω των χαμηλών πτήσεων σε παραγωγές που τρέχουν στον «αέρα» αφετέρου λόγω της έλευσης - για την ακρίβεια επιστροφής - δύο προγραμμάτων που στο παρελθόν έχουν σημειώσει ικανοποιητικές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης και δεν είναι άλλα φυσικά από τις παραγωγές του Ατζούν Ιλίτζαλι «Survivor» και «My Style Rocks». Όσον αφορά στο δεύτερο έχει ξεκινήσει μια ατέρμονη ονοματολογία με πολλές διαρροές που στην ουσία στόχο έχουν να διαφημίσουν το παιχνίδι μόδας του οποίου η τελευταία σεζόν δεν είχε πάει ιδιαίτερα καλά.

Και ενώ η λίστα για τα ονόματα των κριτών περιλαμβάνει περισσότερες από 20 εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά σε αυτή της παρουσίασης, τα πράγματα είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Η Τάμτα όντως δέχθηκε πρόταση, αλλά την απέρριψε, η Κατερίνα Στικούδη τελευταία παρουσιάστρια του «My Style Rocks» είναι στο «Just the two of us», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν μπορεί λόγω εγκυμοσύνης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επικρατέστερη επιλογή μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τώρα φαίνεται πως απορρίπτεται. Το νέο όνομα που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων είναι αυτό της Ευαγγελίας Αραβανή. Ήταν η πρώτη παρουσιάστρια του παιχνιδιού και θα πρέπει να σημειωθεί πως ο πρώτος κύκλος του «My Style Rocks» ήταν και αυτός που κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με αυτούς που ακολούθησαν. Υπενθυμίζεται πως το όνομα της πρώην εστεμμένης ακούστηκε έντονα το προηγούμενο καλοκαίρι για τη θέση της συμπαρουσιάστριας του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό». Τελικά επιλέχθηκε η Δούκισσα Νομικού με τα γνωστά αποτελέσματα… Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Ευαγγελίας Αραβανή ήταν τη σεζόν '18 – '19 στην παρουσίαση του ριάλιτι μόδας «Project Runway» στο Open.

Ραντεβού μετά τις γιορτές για ΣΚΑΪ – Μουτσινά

Παρά τις φετινές χαμηλές πτήσεις για το «Καλό Μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά και την απόφαση του παρουσιαστή να ολοκληρωθεί το φετινό καλοκαίρι η χιουμοριστική μεσημεριανή του εκπομπή ταυτόχρονα και με τη λήξη του συμβολαίου του με τον ΣΚΑΪ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του παρουσιαστή από το κανάλι του Φαλήρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αρχικό ραντεβού μεταξύ καναλιού και παρουσιαστή όπου θα διερευνηθούν εκατέρωθεν οι προθέσεις ανανέωσης της συνεργασίας αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο. Ο Νίκος Μουτσινάς ενδέχεται να παραμείνει απευθείας στον ΣΚΑΪ ή και εμμέσως ξεκινώντας συνεργασία με την εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει το πρόγραμμα στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε ραντεβού στελέχους του καναλιού του Φαλήρου με αντίστοιχο της Barking Well Media για να συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας από την επόμενη σεζόν. Σε μια τέτοια περίπτωση η εταιρία του Κοκλώνη θα παρέχει τηλεοπτικό πρόγραμμα σε όλους τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πλην του Open. Τώρα όσον αφορά στα προγράμματα που θα μπορούσε να παρουσιάσει ο Μουτσινάς έχουν ακουστεί από βραδινό late night μέχρι επαναφορά του «Fame Story» ή του «Still Standing». Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται αλλά ούτε διαψεύδεται από τον ΣΚΑΪ η αγορά των δικαιωμάτων μετάδοσης του παιχνιδιού που για πολλές σεζόν παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Επειγόντως αλλαγές στο «Γεια σου» της Μπακοδήμου

Μεγάλη σύσκεψη με τη συμμετοχή και της παρουσιάστριας Μαρίας Μπακοδήμου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στον ΣΚΑΪ και φυσικά το αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν το «Γεια σου» και η πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης. Οι πρώτες αλλαγές που έγιναν δεν έχουν ικανοποιήσει τα στελέχη του καναλιού του Φαλήρου που φέρονται να ζήτησαν σαρωτικές αλλαγές από την παρουσιάστρια σε συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και στη δομή και τη θεματολογία της εκπομπής. Μάλιστα, σχολιάστηκε το γεγονός πως απ’ όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει κατά καιρούς ο ΣΚΑΪ στην ψυχαγωγία του Σαββατοκύριακου (Τατιάνα Στεφανίδου, Αντελίνα και Χάρης Βαρθακούρης και πέρσι Γρηγόρης Γκουντάρας Ναταλί Κάκκαβα) η συγκεκριμένη εκπομπή σημειώνει αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης. Πλέον όλα τα ενδεχόμενα θα πρέπει να θεωρούνται ανοιχτά εφόσον το «Γεια σου» δεν ανακάμψει, ακόμη και η πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής.