«Αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ στο Ιράν»: Σε οχυρωμένο καταφύγιο κρύβεται ο Χαμενεΐ

Ισραηλινά και ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τη στιγμή που ο Τραμπ στέλνει πλοία στη Μέση Ανατολή, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ βρίσκεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International, υποστηρίζει ότι ο Χαμενεΐ κατέφυγε υπόγεια αφού ανώτεροι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος πιθανής αμερικανικής επίθεσης», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και περιλαμβάνει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων σηράγγων». Όσο ο Χαμενεΐ παραμένει κρυμμένος, ο τρίτος κατά σειρά γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως το «κύριο κανάλι επικοινωνίας» με τους κυβερνητικούς ηγέτες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

The facility is described as a… pic.twitter.com/Iw2HyEIf7t — Iran International English (@IranIntl_En) January 24, 2026

Προς το Ιράν η «αρμάδα» του Τραμπ

H κίνηση Χαμανέι ήρθε επειδή το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ κατευθύνονται προς το Ιράν.

Διαβάστε επίσης: «Πλευρίζoυν» το Ιράν τα USS Lincoln και Washington: Η αρμάδα που ενεργοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι απαιτούμενες δυνάμεις που έλειπαν από την περιοχή συγκεντρώνονται και ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, διαμηνύοντας πως το ενδεχόμενο επίθεσης προς την Τεχεράνη βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι. «Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα που το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια που θα οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο.

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπημένο Ιράν είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές και τις οδηγίες του ανώτατου διοικητή» δήλωσε ο Μοχάμαντ Πακπουρ, διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.