Mια νέα τακτική αυτοβελτίωσης για το 2026 κατέκλυσε το Ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας τους πάντες να αρχίζουν να τοποθετούν κάθε μέρα από ένα κουμπί που χρησιμοποιούν οι γιαγιάδες μας στο ράψιμο, σε βάζο, ως υπενθύμιση του πόσες μέρες απομένουν μέχρι το 2027.

Το περίεργο trend ξεκίνησε στο TikTok, από μια χρήστη με το όνομα Tamara (@flylikeadove), που αποκάλυψε με σχόλιο σε κάποιο βίντεο την τακτική της για να γίνει λίγο καλύτερη το 2026.

Συγκεκριμένα είπε: «Θα αγοράσω 365 κουμπιά, ένα για κάθε μέρα, γιατί θέλω να κάνω περισσότερα πράγματα και φοβάμαι τον χρόνο που περνάει, οπότε θέλω να είμαι πιο συνειδητοποιημένη».

Το σχόλιο της έλαβε χιλιάδες αντιδράσεις, με πολλούς να βρίσκουν ευφυή την ιδέα της και άλλους να αναρωτιούνται «Τι είναι τα 365 κουμπιά;» και με ποιο τρόπο θα τα συλλέγει η Tamara.



«Απλά για να βλέπω πόσο γρήγορα περνούν οι μέρες και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ο χρόνος περνάει και ότι πρέπει να διασκεδάζω και να κάνω πολλά πράγματα, θα συλλέγω ένα κάθε μέρα» διευκρίνισε.

«Έτος των 365 κουμπιών»

Η εξήγηση αυτή προφανώς δεν αρκετή για ορισμένους χρήστες του TikTok, που την βομβάρδισαν με περισσότερες ερωτήσεις, με αποτέλεσμα η Tamara,να δώσει μια αποστομωτική απάντηση που έγινε meme:

«Λοιπόν, στην πραγματικότητα πρέπει να έχει νόημα μόνο για μένα για να το κάνω και δεν έχω καμία διάθεση να το εξηγήσω σε κανέναν άλλο».

Αυτό που ξεκίνησε ως τακτική για να περνάς πιο συνειδητά τον χρόνο σου κατέληξε να γίνει «το μάθημα ζωής του 2026» για το πώς να κάνεις αυτά που θέλεις χωρίς να δίνεις εξηγήσεις και η Tamara χωρίς καν να το αντιληφθεί ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουάριο μια μεγάλη τάση για φέτος.

Μάλιστα, στις 2 Ιανουαρίου, το Tumblr ανακήρυξε το 2026 ως το «έτος των 365 κουμπιών» σε μια ανάρτηση στο X.

year of 365 buttons — Tumblr (@tumblr) January 2, 2026