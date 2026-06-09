44 ευρώ για δύο παγωτά; Η απόδειξη που άφησε άλαλους τουρίστες και έγινε viral

Ένα παγωτό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην ιταλική πρωτεύουσα πληρώθηκε «χρυσάφι» για δύο Αμερικανούς τουρίστες.

Στην δημοφιλή Πιάτσα Ναβόνα το ζευγάρι μπήκε για να απολαύσει το παγωτό του. Παρήγγειλαν δύο παγωτά που σύμφωνα με την καταγγελία τους θα είχαν 2 μπάλες παγωτού το καθένα και θα ήταν στην τιμή των 12 ευρώ.

Η παγίδα των τουριστών

Ωστόσο, τους σέρβιραν δύο παγωτά με 3 μπάλες το καθένα, χρεωμένες στα 4 ευρώ ανά μπάλα. Το κατάστημα πρόσθεσε σαντιγί με επιβάρυνση 2 ευρώ, ένα μικρό κανόλι με χρέωση 5 ευρώ.

Έτσι, η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 22 ευρώ ανά παγωτό. Οι τουρίστες κατέληξαν, έστω και απρόθυμα, να πληρώσουν συνολικά 44 ευρώ.

Παγωτό | Facebook

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία του ζευγαριού στο Facebook το προσωπικό έδινε την εντύπωση πως τα επιπλέον συνοδευτικά προσφέρονταν δωρεάν και η «παγίδα» έγινε αντιληπτή μόνο κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή έφτασε «η λυπητερή»

Στα σχόλια της ανάρτησης, πολλοί άλλοι τουρίστες ανέφεραν παρόμοιες εμπειρίες και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους.

«Πρόκειται για απάτη, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική στις τουριστικές περιοχές», έγραψε ένας χρήστης.

«Ήμουν κι εγώ εκεί και ήταν απαράδεκτο», σχολίασε κάποιος άλλος.

Μία γυναίκα συμβούλευσε τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα καταστήματα που βρίσκονται ακριβώς στα πιο τουριστικά σημεία και να προτιμούν δρόμους λίγο πιο μακριά από τα κεντρικά αξιοθέατα.

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Η χρέωση για το πλύσιμο των πιάτων

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε άλλη πρόσφατη υπόθεση, όπου τουρίστες χρεώθηκαν επιπλέον για το πλύσιμο των σκευών μετά την κατανάλωση παγωτού σε δημοφιλή ευρωπαϊκό προορισμό.

Δύο ταξιδιώτες από την Κάτω Αυστρία, που έκαναν διακοπές κοντά στη Βιέννη, επισκέφθηκαν ένα παγωτατζίδικο το οποίο φαινόταν ιδιαίτερα δημοφιλές.

Οι δύο πελάτες κάθισαν σε τραπέζι και παρήγγειλαν από έναν παγωμένο καφέ και ένα μπολ παγωτού. Όταν όμως ολοκλήρωσαν το γεύμα τους, παρατήρησαν στην απόδειξη μία επιπλέον χρέωση.

Ο λογαριασμός περιλάμβανε 6 ευρώ για τον καφέ, 7,30 ευρώ για το παγωτό και επιπλέον 1,20 ευρώ ως «χρέωση γυάλινου σκεύους». Όταν ρώτησαν τι είναι αυτή η χρέωση τους απάντησαν πως «Έτσι λειτουργούμε εδώ. Είναι χρέωση για το πλύσιμο των σκευών», του απάντησε υπάλληλος του καταστήματος, εξηγώντας πως αν είχε σερβιριστεί σε χάρτινο κυπελλάκι μίας χρήσης, δεν θα υπήρχε επιπλέον χρέωση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα:

«Δεν έχουμε διαφορετικές τιμές για τα τραπέζια. Απλώς επιβάλλουμε αυτή την προσαύξηση, η οποία αναγράφεται σε πινακίδα μπροστά από το κατάστημα.»

Ωστόσο, ο τουρίστας υποστήριξε ότι δεν είδε καμία σχετική ενημέρωση και ότι το προσωπικό δεν τον προειδοποίησε για τη χρέωση κατά την παραγγελία.