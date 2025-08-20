Αυτός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν - Και δεν είναι πολιτικός

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα είχε όλα τα στοιχεία ενός γεωπολιτικού θρίλερ: διπλωματία, στρατηγικές συζητήσεις και διεθνή ένταση.
Κι όμως, ο πιο κερδισμένος δεν ήταν ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Πούτιν. Ήταν ο Mark Warren, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης από το Anchorage, που έγινε viral στη Ρωσία επειδή... οδηγούσε μια παλιά Ural μοτοσυκλέτα.
Μια απλή συνέντευξη με ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο, όπου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταλλακτικών, ήταν αρκετή για να τον μετατρέψει σε διαδικτυακό φαινόμενο.
Πως ξεκίνησαν όλα
Λίγες μέρες αργότερα, η ρωσική κυβέρνηση του χάρισε μια ολοκαίνουργια Ural Gear Up με sidecar, αξίας 22.000 δολαρίων.
Ο Warren, που περιγράφει τον εαυτό του ως «έναν απλό τύπο», βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.