Βρήκαμε τον Mr.πατέντα: Έφτιαξε drone-σκοτώστρα για τα κουνούπια

Ενώ η Γλυφάδα και η ευρύτερη Αττική βρίσκονται σε συναγερμό για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αναγκάζοντας τα συνεργεία να βγαίνουν τα ξημερώματα για μαζικούς ψεκασμούς, η πραγματική λύση ίσως να μην κρύβεται στα χημικά.
Ξεχάστε τις ταμπλέτες, τα σπρέι και το μεταμεσονύχτιο κυνήγι με την... παντόφλα. Η τεχνολογία απαντά στα φτερωτά βαμπίρ με το απόλυτο sci-fi gadget: η αμερικανική startup Tornyol (με την υποστήριξη της Y Combinator) δημιούργησε μικροσκοπικά drones-εκτελεστές που καταρρίπτουν κουνούπια εν πτήσει.
Τα λιλιπούτεια αυτά ιπτάμενα ρομπότ ζυγίζουν μόλις 40 γραμμάρια και λειτουργούν ως έξυπνοι κυνηγοί. Εκπέμπουν παλμούς και διαβάζουν την ηχώ. Μέσω μικροφώνων από smartphone, το AI αναγνωρίζει την ακριβή ηχητική «υπογραφή» που κάνει το φτερούγισμα του κουνουπιού.
Εντοπίζει, καταδιώκει και βγάζει από τη μέση μόνο τον στόχο, αφήνοντας τα ακίνδυνα έντομα (όπως οι πεταλούδες) στην ησυχία τους.
Το πλάνο των δημιουργών είναι να αντικαταστήσουν τις ακριβές και τοξικές χημικές μεθόδους με τεχνολογικά σμήνη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μόλις 10 micro-drones αρκούν για να κρατήσουν καθαρό ένα ολόκληρο τετραγωνικό χιλιόμετρο αστικού ιστού.
Το κόστος καταπολέμησης πέφτει έως και 100 φορές και η δημόσια υγεία θωρακίζεται οικολογικά. Τα κουνούπια της Αττικής μόλις απέκτησαν τον χειρότερο εφιάλτη τους.
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