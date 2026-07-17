Βρήκαμε τον Mr.πατέντα: Έφτιαξε drone-σκοτώστρα για τα κουνούπια

Ενώ η Γλυφάδα και η ευρύτερη Αττική βρίσκονται σε συναγερμό για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αναγκάζοντας τα συνεργεία να βγαίνουν τα ξημερώματα για μαζικούς ψεκασμούς, η πραγματική λύση ίσως να μην κρύβεται στα χημικά.

Extremely excited to announce our first air-to-air kill of a flying moth by an autonomous micro-drone. This is a big step towards completely eradicating mosquitoes. pic.twitter.com/UhtNqwXCQI — Alex Toussaint (@alextoussss) July 14, 2026

Ξεχάστε τις ταμπλέτες, τα σπρέι και το μεταμεσονύχτιο κυνήγι με την... παντόφλα. Η τεχνολογία απαντά στα φτερωτά βαμπίρ με το απόλυτο sci-fi gadget: η αμερικανική startup Tornyol (με την υποστήριξη της Y Combinator) δημιούργησε μικροσκοπικά drones-εκτελεστές που καταρρίπτουν κουνούπια εν πτήσει.

Tornyol (@tornyolsystems) is building micro-drones that kill mosquitoes.



They use smartphone microphones, car park assist sensors, and some clever DSP and control to transform 40-gram toy drones into mosquito killers. pic.twitter.com/SBqWueq7h7 — Y Combinator (@ycombinator) November 7, 2025

Τα λιλιπούτεια αυτά ιπτάμενα ρομπότ ζυγίζουν μόλις 40 γραμμάρια και λειτουργούν ως έξυπνοι κυνηγοί. Εκπέμπουν παλμούς και διαβάζουν την ηχώ. Μέσω μικροφώνων από smartphone, το AI αναγνωρίζει την ακριβή ηχητική «υπογραφή» που κάνει το φτερούγισμα του κουνουπιού.

Εντοπίζει, καταδιώκει και βγάζει από τη μέση μόνο τον στόχο, αφήνοντας τα ακίνδυνα έντομα (όπως οι πεταλούδες) στην ησυχία τους.

Το πλάνο των δημιουργών είναι να αντικαταστήσουν τις ακριβές και τοξικές χημικές μεθόδους με τεχνολογικά σμήνη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μόλις 10 micro-drones αρκούν για να κρατήσουν καθαρό ένα ολόκληρο τετραγωνικό χιλιόμετρο αστικού ιστού.

Το κόστος καταπολέμησης πέφτει έως και 100 φορές και η δημόσια υγεία θωρακίζεται οικολογικά. Τα κουνούπια της Αττικής μόλις απέκτησαν τον χειρότερο εφιάλτη τους.