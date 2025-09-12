Κατάμεστα γαλανόλευκα τσάρτερ για Λετονία με μπροστάρη Φάνη Λαμπρόπουλο: «Τούρκοι ερχόμαστε»

Πάνω από 2000 Έλληνες φίλαθλοι αναμένονται να δώσουν το παρών στην Arena της Ρίγα στη Λετονία, για τον αποψινό (21:00) ημιτελικό του Eurobasket 2025 κόντρα στην Τουρκία.

Τα «γαλανόλευκα» τσάρτερ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναχώρησαν για τη Ρίγα και μάλιστα στο ένα από αυτά, βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος φώναζε «Τούρκοι ερχόμαστε».

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν και την ψυχή τους στην εξέδρα για να ωθήσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη κόντρα στους Τούρκους

