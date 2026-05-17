Eurovision 2026: Η viral στιγμή με τον εκπρόσωπο του Ην. Βασιλείου ολομόναχο στο Green Room - Η κίνηση των Δανών

Μια στιγμή από τη Eurovision ανέβασε ακόμα περισσότερο τη Δανία στα μάτια των eurofans. Τι συνέβη με τον Look Mum No Computer.

Look Mum no Computer
Look Mum no Computer | X/ Tom Cross
Κατά τη διάρκεια του jury show πριν από τον τελικό του Σαββάτου ο Σαμ Μπατλ, με το καλλιτεχνικό όνομα Look Mum No Computer, εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι Eins, Zwei Drei καθόταν μόνος του - σε μια ημέρα γεμάτη τεχνικά προβλήματα που ανάγκασαν τους διοργανωτές όπως αναφέρει το Metro.co.uk να διακόψουν και να ξαναρχίσουν τις πρόβες.

Τότε μέλος της αποστολής της Δανίας που φέτος διαγωνίστηκε από τον Søren Torpegaard Lund με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem» -αποφάσισε να τον «υιοθετήσει» και να τον κάνει μέρος της παρεας τους.

Οι φαν που παρατήρησαν τη σκηνή αυτή επαίνεσαν τους Δανούς για την ευγενική τους κίνηση. Παράλληλα, επέκριναν το γεγονός ότι η αποστολή του άφησε μόνο τον Σαμ τονίζοντας ότι μπορεί να ήταν μια άσχημη εμπειριά για αυτόν γενικότερα η συμμετοχή του.

Σημειώνονεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Look Mum No Computer στον τελικό της Eurovision 2026 τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό από επιτροπές και 0 από κοινό.

