Dara: Η νικήτρια της Eurovision 2026 ετοιμάζει ντουέτο με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια

Ντουέτο με μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες στην Ελλάδα ετοιμάζει η Dara που κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά τη νίκη της Eurovision στη Βουλγαρία με το Bangaranga.

Συμφωνα με την εκπομπή Weekend Live το καλοκαίρι η Dara πρόκειται να βρεθεί στην Ελλάδα για μια εμφάνιση έκπληξη που είχε προγραμματιστεί πριν από τη νίκη της με πρωτοβουλία της Panik Records, και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και συνιδρυτή της, Γιώργου του Αρσενάκου.

Ενώ, την ίδια ώρα φέρεται να βρίσκεται μπροστά σε μια συνεργασία που θα συζητηθεί με μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Ελλάδα.

Αν και όνομα δεν αποκαλύφθηκε ακούστηκαν στον αέρα η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και η Ελένη Φουρέιρα με την οποία πριν από λίγο καιρό η Dara είχε συναντηθεί.