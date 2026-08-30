«Το λέει η ψυχούλα της» μιας 78χρονης γυναίκας στην Τουρκία, η οποία απέδειξε ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός, βάζοντας τα γυαλιά σε πολλούς νεότερους με την ενέργειά της και δεν μας προκαλεί καθόλου έκπληξη που έγινε πολύ γρήγορα viral στα social media.

Ο λόγος για τη Nezaket Teyze, η οποία έκλεψε την παράσταση στη συναυλία του DJ Mülazım στην πόλη Κιρσεχίρ που πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, δίπλα στο Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο της περιοχής.

Με τον dj να «βαράει» όλο και πιο δυνατά, η Nezaket Teyze ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, παρασύροντας τους θαμώνες με το κέφι και την ενέργειά της.

Ήταν ζήτημα χρόνου να βγουν τα κινητά και να την τραβήξουν βίντεο, τα οποία ανέβηκαν στα social media με τη Nezaket Teyze που είναι γνωστή persona ούτως ή άλλως μέσω των social media να γίνεται viral στην Τουρκία με το βίντεο στο TikTok να κοντεύει τα 550.000 views.