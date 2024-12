Γιατί δεν λέμε πια ανέκδοτα: Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και «εξαφανίστηκε» ο Τοτός

Ο Τοτός, η δασκάλα του, φαντάσματα, οι Πόντιοι, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, γιατροί, γκαφατζήδες, ζαρζαβατικά, ζωάκια, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός. Οι παραπάνω είναι μόνο μερικοί από τους πρωταγωνιστές σε ανέκδοτα που μεγάλωσαν γενιές τις προηγούμενες δεκαετίες.

Την ώρα του διαλείμματος στο σχολείο, στο πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής, στο τραπέζι μετά το φαγητό, στο μπαρ για να σπάσει ο πάγος και όταν χρειάζονταν μια «ανάσα χιούμορ» τα ανέκδοτα ήταν εκεί για να δώσουν παλμό και κυρίως να ζωγραφίσουν χαμόγελα.

Όχι, τα ανέκδοτα δεν είναι πάντα πετυχημένα και ευφυή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ήταν ανάρπαστα: Ο αφηγητής τους δέχεται πειράγματα όταν επιλέγει κάποιο κρύο αστείο, όπως επίσης και όσοι γελάσουν μαζί του.

Το ανέκδοτο εξαρτάται στον απόλυτο βαθμό από τον άνθρωπο που το λέει στους υπόλοιπους και φυσικά το timing. Είναι ταλέντο το να αφηγείται κάποιος «καλά ανέκδοτα». Θέλει «ψυχή», σωστές κινήσεις και κατάλληλη χροιά και ένταση φωνής, όπως επίσης και αυτοπεποίθηση.

Κάποτε τα ανέκδοτα σάρωναν στις παρέες. Ο «καλός ανεκδοτάς» ήταν απαραίτητος και πολύ σημαντικός για ένα γκρουπ ανθρώπων. Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει.

Χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη μελέτη, το Reader επιχειρεί να ρίξει φως στις αιτίες που έχουν εξαφανίσει τα ανέκδοτα από τις παρέες τα τελευταία χρόνια.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Το «ελάτε να σας πω ένα καλό ανέκδοτο που άκουσα στο ράδιο», έχει γίνει πλέον «μπες στο YouTube να δεις ένα βιντεάκι που έκλαψα από τα γέλια».

Η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν πρέπει να δαιμονοποιηθεί, όμως έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες σχέσεις. Από το «ψηφιακό τσουνάμι» δε γλίτωσαν ούτε τα ανέκδοτα.

Σε όλες τις πλατφόρμες κυκλοφορούν κατά κόρον συλλογές με ανέκδοτα, όμως η πρόσβαση στην πληροφορία, δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλο αυτό που συνέβαινε σε μια παρέα όταν κάποιος έλεγε ένα ανέκδοτο. Ακόμα και όταν «κολλούσε» (σ.σ. δεν θυμόταν τη συνέχεια).

Το περιεχόμενο

Η αλήθεια είναι ότι όπως η σάτιρα, έτσι και τα ανέκδοτα εύκολα μπορούν να προσβάλουν κάποιον και να θεωρηθούν ρατσιστικά ή σεξιστικά. Και αν τις προηγούμενες δεκαετίες οι αναφορές σε «μαύρους», «γυναίκες που πλένουν πιάτα» και ομοφυλόφιλους δεν προβλημάτιζαν, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Μια αναφορά που θα έθιγε, κάποτε μπορεί να περνούσε στο «ντούκου», όμως το 2024 θα προκαλέσει πιθανότατα αντιδράσεις.

Έλλειψη φαντασίας

Στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και του AI, που μπορεί να φτιάξει όχι μόνο ανέκδοτα, αλλά ολόκληρα επιστημονικά συγγράμματα, μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανθρώπινος νους «υποχωρεί» και αλλάζει ρόλο.

Η φαντασία και η out of the box σκέψη φθίνουν με το πέρασμα των χρόνων, κάτι που αποτυπώνεται στην μουσική, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, το θέατρο κτλ.

Την ίδια ώρα, οι πολλές ώρες εργασίας μπροστά σε έναν υπολογιστή, η αφόρητη ρουτίνα σε μεγαλουπόλεις και οι ψυχικές διαταραχές που ταλαιπωρούν τον μέσο δυτικό άνθρωπο, δεν βοηθούν στην καλλιέργεια της φαντασίας.

Δεν είναι μυστικό ότι πλέον υπάρχει σοβαρό έλλειμμα φρέσκων και ριζοσπαστικών ιδεών σε όλα τα μέτωπα.

Τα ανέκδοτα δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από αυτό.