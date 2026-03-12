Η αποστομωτική απάντηση δικαστή σε τουρίστα που έκανε μήνυση σε μεξικάνικο γιατί... κάηκε από σάλτσα

Ένας Γερμανός τουρίστας κατέθεσε αγωγή 100.000 δολαρίων σε μεξικάνικο εστιατόριο που επισκέφτηκε στο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ισχυριζόμενος ότι η γλώσσα του υπέφερε από «συνεχή πόνο» μετά την κατανάλωση «επικίνδυνα» πικάντικης σάλτσας.

Ο Faycal Manz, ένας τουρίστας από το Schemmerhofen της Γερμανίας, ισχυρίστηκε ότι υπέφερε από «διάρροια, ναυτία» και «φουσκάλες στο στόμα και τη γλώσσα του» αφού έφαγε τρία tacos στο Los Tacos Νο.1 τον Αύγουστο του 2024.

«Καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να φάω στην πόλη μου, έψαχνα για ένα καλό εστιατόριο με τάκος στη Νέα Υόρκη», έγραψε στην αγωγή που κατέθεσε ο ίδιος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Ωστόσο, δεν περίμενε με τίποτα τι θα γινόταν στη συνέχεια, αφού κατανάλωσε το μεξικάνικο φαγητό.

«Για κάποιον σαν εμένα που ζει στη Γερμανία και δεν τρώει τίποτα πικάντικο, ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ, σωματικά και ψυχικά», είπε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ρώτησε το προσωπικό για το πόσο καυτερή είναι η σάλτσα που περιλαμβανόταν στο γεύμα του, ο Manz υποστήριξε ότι το εστιατόριο δεν τον προειδοποίησε για κάθε πιθανή βλάβη που θα μπορούσε να του συμβεί, συμπεριλαμβανομένου του ότι η μεξικάνικη σάλτσα μπορεί να ήταν επικίνδυνα καυτερή.

Ο δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, Dale Ho, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του άνδρα, δηλώνοντας πως η αποστροφή του Manz για τα μπαχαρικά είναι δική του προτίμηση και όχι παράνομη πράξη του εστιατορίου. «Όταν πρόκειται για σάλτσα, το μπαχαρικό είναι συχνά το ζητούμενο», είπε ο ίδιος.

Ο δικαστής πρόσθεσε πως: «Τα μόνα στοιχεία που προβάλλει στην προσωπική του μαρτυρία σχετικά με τους τραυματισμούς που υπέστη από την κατανάλωση σάλτσα είναι αυτά που προβάλλει στην προσωπική του κατάθεση σχετικά με τους τραυματισμούς που υπέστη από την κατανάλωση της», τονίζοντας ότι ο Manz δεν βρήκε ποτέ κανέναν άλλο που να παραπονέθηκε, ούτε βρήκε κανένα στοιχείο εμπειρογνώμονα που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του ότι είναι «επικίνδυνα πικάντικη».

Εκτός από την αγωγή του για τα τάκος, ο Manz υπέβαλε δύο άλλες κατά τη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού του: μία εναντίον της Walmart για την πρόσβαση στο Wi-Fi και μια άλλη επιπλήττοντας την αστυνομία της Νέας Υόρκης επειδή δεν δέχτηκε τον διεθνή αριθμό τηλεφώνου του αφότου ανέφερε ένα έγκλημα.