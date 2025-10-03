Η πιο τυχερή θαυμάστρια: Η Θεσσαλονικιά που ο Ρόμπι Γουίλιαμς αφιέρωσε ένα τραγούδι του

Μια ανεπανάληπτη στιγμή έζησε η Χάιδω, μια τυχερή θαυμάστρια από τη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, όταν ο Βρετανός σταρ την επέλεξε από το κοινό για να της αφιερώσει προσωπικά την εμβληματική του μπαλάντα «She’s the One».

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μπροστά σε 32.000 θεατές, κατέβηκε από τη σκηνή και τραγούδησε κοιτώντας στα μάτια τη Χάιδω.

Η ίδια, σε κατάσταση έκστασης, δήλωσε πως «ήταν μια τρελή έκπληξη, κάτι αναπάντεχο» και αστειεύτηκε ότι «δεν θα ξαναλούσει τα μαλλιά της από αυτήν την πλευρά». Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τη στιγμή να γίνεται το highlight της βραδιάς.

Παρά τη βροχή που απείλησε να αναβάλει το live, το Καλλιμάρμαρο γέμισε ασφυκτικά. Ο Ρόμπι, ντυμένος σε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαίος performer, χαρίζοντας στο αθηναϊκό κοινό ένα ανεπανάληπτο show με επιτυχίες όπως το «Me and My Monkey».

Η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια, με το στάδιο να είναι sold out. Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την επέκταση των δρομολογίων του Μετρό για να φτάσουν στο χώρο, ενώ ανάμεσα στους θεατές ξεχώρισαν και αρκετοί Έλληνες celebrities, όπως ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Δούκα και ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Ο καλλιτέχνης έφτασε από νωρίς στον χώρο, με γυαλιά, καπέλο και μια κόκκινη ζακέτα, χαιρετώντας τους θαυμαστές του και απαθανατίζοντας τη στιγμή με το κινητό του.

Παρά την εικόνα αυτοπεποίθησης που βγάζει στη σκηνή, ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες με την ψυχική υγεία και πρόσφατα αποκάλυψε ότι πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ, αν και στη δική του περίπτωση τα συμπτώματα δεν εκδηλώνονται εξωτερικά.