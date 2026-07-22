Η προκλητική στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας δεν γύρισε πλάτη και όχι ο Μέσι

Δεν πήραν και πολύ ψύχραιμα την ήττα τους οι Αργεντίνοι παίκτες, όπως φάνηκε κατά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά τον Παρέδες που χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι, όλη η Εθνική ομάδα, πλην ενός, περιφρόνησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, γυρνώντας την πλάτη της όσο οι Ισπανοί σηκώναν το τρόπαιο.

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🏆🇪🇸 ¡EL FEO GESTO DE #ARGENTINA DURANTE LA ENTREGA DE TROFEOS A #ESPAÑA 🇪🇸 EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026! DIERON LA ESPALDA!



¿DÓNDE ESTABA SU CAPITAN LIONEL #MESSI PARA ENSEÑARLES RESPETO? VERDAD QUE ÉL NO LO TIENE NI CON LOS ÁRBITROS!



Tanto que exige #Messi respeto a sus… pic.twitter.com/zttl0ScHiz — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𓃵🇩🇴 (@DCuesto) July 20, 2026

Ακόμα και ο Λιονέλ Μέσι, στον οποίο η ισπανική ομάδα επέδειξε σεβασμό, όταν τελείωσε ο αγώνας, παρότι όλοι περιμέναμε να δείξει ανωτερότητα και να μάθει και στους νεότερους, έκανε ακριβώς το ίδιο με τους υπόλοιπους παίκτες.

Ωστόσο, υπήρχε κι ένας παίκτης που δεν ακολούθησε την στάση της ομάδας και του αρχηγού τους. Ενώ όλοι οι Αργεντινοί γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου, ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μοναδικός που παρακολούθησε την τελετή.