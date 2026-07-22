Η προκλητική στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας δεν γύρισε πλάτη και όχι ο Μέσι

Δεν πήραν και πολύ ψύχραιμα την ήττα τους οι Αργεντίνοι παίκτες, όπως φάνηκε κατά την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Μετά τον Παρέδες που χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι, όλη η Εθνική ομάδα, πλην ενός, περιφρόνησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, γυρνώντας την πλάτη της όσο οι Ισπανοί σηκώναν το τρόπαιο.
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Ακόμα και ο Λιονέλ Μέσι, στον οποίο η ισπανική ομάδα επέδειξε σεβασμό, όταν τελείωσε ο αγώνας, παρότι όλοι περιμέναμε να δείξει ανωτερότητα και να μάθει και στους νεότερους, έκανε ακριβώς το ίδιο με τους υπόλοιπους παίκτες.
Ωστόσο, υπήρχε κι ένας παίκτης που δεν ακολούθησε την στάση της ομάδας και του αρχηγού τους. Ενώ όλοι οι Αργεντινοί γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου, ο Φλάκο Λόπες ήταν ο μοναδικός που παρακολούθησε την τελετή.
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