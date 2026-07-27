Island hopping στις Κυκλάδες: Viral βίντεο με ταχύπλοο να «παλεύει» με τα κύματα

Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά και ακόμα με μεγαλύτερη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι η τελευταία φορά που ταχύπλοο, το οποίο εκτελεί δρομολόγια στο Αιγαίο, πέφτει σε δυνατό άνεμο και «κουνάει» πολύ, όπως στο βίντεο που ακολουθεί και έχει γίνει viral.

Σε όλους μας έχει τύχει ανά τα χρόνια, με πολλούς να ανυπομονούν να πατήσουν στεριά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν τους χαλάει κιόλας... μέχρι ένα σημείο πάντα.

Η γυναίκα που ανέβασε πάντως το βίντεο που ακολουθεί, δεν δείχνει - εάν κρίνουμε από τη λεζάντα - να το ευχαριστήθηκε το κούνημα που της έτυχε όταν θέλησε να κάνει island hopping και να ταξιδέψει από τα Κουφονήσια στη Μύκονο.

Το μελτέμι, όμως, ήταν τόσο δυνατό, όπως περιγράφει, με αποτέλεσμα το πλοίο να σταματήσει στη Νάξο και η ίδια θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους followers της στο Instagram.

«Εμείς χθες! Πήραμε ένα πλοίο για Μύκονο, αλλά ο Ποσειδώνας είχε άλλα σχέδια.

Φαίνεται πως πάντα μας τυχαίνει κάτι με πλοίο σε κάθε ταξίδι μας στην Ελλάδα και φέτος δεν διαφέρει. Ελπίζω να μείνουμε σε αυτό.

Το Μελτέμι φυσούσε σαν τρελό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας από τα Κουφονήσια. Πήραμε ένα μικρό πλοίο και τα κύματα ήταν τόσο μεγάλα που το πλοίο μας δεν μπορούσε να συνεχίσει προς Μύκονο, οπότε έπρεπε να κατεβούμε στη Νάξο και να πήραμε ένα μεγαλύτερο πλοίο για να ολοκληρώσουμε το ταξίδι.

Αυτό είναι το island hopping στις Κυκλάδες. Μερικές φορές τα πράγματα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, άλλες φορές όχι! Απλώς ταξιδέψτε πάντα με μια δραμαμίνη. Έχετε κάνει ποτέ ένα τέτοιο ταξίδι με πλοίο;», έγραψε στην ανάρτησή της η γυναίκα που ανέβασε το παρακάτω βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral μέσα σε μία ημέρα, ξεπερνώντας τις 215.000 προβολές.

Εάν κρίνουμε δε από τα σχόλια, οι followers της δεν είναι και τόσο φαν του «να πετάνε πάνω από τα κύματα», όπως έλεγε και παλαιότερα το σλόγκαν ελληνικής εταιρείας ιπτάμενων δελφινιών με μία γυναίκα να γράφει ότι επειδή την έχει πατήσει στο παρελθόν, στην Ελλάδα πάει μόνο σε νησιά που έχουν αεροδρόμιο.