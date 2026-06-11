Το να μοιάζεις με τον Τραμπ έχει τα τυχερά του - Το βουβάλι «σωσίας» σώθηκε από τη σφαγή

Πριν από μερικές μέρες είχαν γίνει viral οι εικόνες ενός βουβαλιού από το Μπαγκλαντές το οποίο έφερνε πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λόγω χρώματος και κόμμωσης.

Το ζώο έλαβε το ψευδύνυμο Τραμπ και απέκτησε παγκόσμια φήμη.

Η δημοφιλία του αυτή του έσωσε, κυριολεκτικά, τη ζωή καθώς ετοιμάζονταν να το σφάξουν, αλλά αντ΄αυτού θα σταλεί σε ζωολογικό πάρκο όπου θα περάσει το υπόλοιπο του βίου του, μπροστά στα μάτια τουριστών.

Το βουβάλι που ονομάστηκε Ντόναλντ Τραμπ | EPA/MONIRUL ALAM/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κυρίως μουσουλμανικό Μπαγκλαντές γιορτάζει σήμερα (11/06) το Eid al-Adha (σ.σ. τη γιορτή της θυσίας) και ο βούβαλος-Τραμπ αποτελούσε μέλος της ιεροτελεστίας.

Το 700 κιλών ζώο, ένα σπάνιο αλμπίνο με πορτοκαλί τρίχωμα χτενισμένο κατά το σύνηθες στιλ του Τραμπ, αναμένονταν να σφαγιαστεί εντός της ημέρας.

Αλλά λίγες ώρες πριν γίνει θυσία, αποφασίστηκε πως είναι πολύ πολύτιμο για να πεθάνει. Η τοπική κυβέρνηση επενέβη για να το σώσει και μεταφέρθηκε στο National Zoo.

Ο επικεφαλής του πάρκου, Atiqur Rahman, ενημέρωσε πως έχει ήδη ετοιμαστεί ο χώρος όπου θα φιλοξενείται και έχει εκλεγεί ο φροντιστής του.

Να σημειωθεί πως από τη μέρα που κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του βουβαλιού, πλήθη συγκεντρώνονται για να μπορέσουν να το βγάλουν μία φωτογραφία.

Ο πρώην ιδιοκτήτης του, Zia Uddin Mridha, δήλωσε πως ήταν ο αδελφός του αυτός που είχε την ιδέα να τον ονομάσει Τραμπ, λόγω των «εξωπραγματικών μαλλιών του». Συμπλήρωσε πως υπήρχαν συνεχείς επισκέψεις από περίεργους τουρίστες, οι οποίοι ήθελαν να δουν από κοντά το ζώο του.