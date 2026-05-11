Νότια Κορέα: Ρομπότ φόρεσε τα «άμφια» και χρίστηκε βουδιστής μοναχός - Όχι, δεν τρελάθηκαν ακόμα

Αν ο σκοπός ήταν η προβολή, τότε αυτός ο ναός στη Νότια Κορέα, που πρόσφατα υποδέχτηκε στον βουδιστικό τρόπο ζωής ένα...ρομπότ, σίγουρα τα κατάφερε, όπως μετέδωσε ο Guardian.

Μέσα σε σειρές από πολύχρωμα φανάρια κρεμασμένα στον ναό Jogyesa στη Σεούλ, πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα μια ασυνήθιστη τελετή, κατά την οποία μοναχοί πραγματοποίησαν βουδιστική μύηση για ένα ανθρωποειδές ρομπότ ντυμένο με παραδοσιακή ρόμπα.

Τοποθέτησαν μια σειρά από 108 κομπολόγια γύρω από τον λαιμό του ρομπότ και κόλλησαν ένα αυτοκόλλητο του φεστιβάλ φαναριών στον μηχανικό βραχίονά του, αντί για την παραδοσιακή τελετουργία γιόνμπι, κατά την οποία το καμένο θυμίαμα πιέζεται ελαφρά στο δέρμα.

Νότια Κορέα: Γιατί χειροτόνησαν ρομπότ;

Στη συνέχεια, στο ρομπότ παρουσιάστηκε ένα επίσημο πιστοποιητικό που αναγράφει την ημερομηνία κατασκευής του, 3 Μαρτίου 2026, όπου κανονικά θα αναγραφόταν η ημερομηνία γέννησης ενός ανθρώπου.

«Στην αρχή το συζητήσαμε αδιάφορα», λέει ο Σεβάσμιος Σουνγκβόν, διευθυντής πολιτιστικών υποθέσεων του τάγματος, σχετικά με την προέλευση της τελετής με τα ρομπότ. «Ξεκίνησε σχεδόν σαν αστείο. Αλλά όσο περισσότερο το σκεφτόμασταν, τόσο πιο σοβαρό γινόταν.

Τα ρομπότ εισέρχονται στη ζωή μας τόσο γρήγορα, και οι άνθρωποι νιώθουν εξοικειωμένοι μαζί τους... Γίνονται μέρος της κοινότητάς μας».

Ο ναός του Σεβάσμιου Σουνγκβόν είναι η έδρα του τάγματος Τζόγκιε, του μεγαλύτερου βουδιστικού δόγματος της Νότιας Κορέας, και η μύηση του πρώτου ρομποτικού μοναχού έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τoν βουδιστικό κλήρο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μείωση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος του κοινού.

Μόλις το 16% των Νοτιοκορεατών δηλώνουν πλέον βουδιστές, από περίπου 23% το 2005. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 20 ετών, το ποσοστό μειώνεται στο 8%. Πέρυσι, το τάγμα Jogye χειροτόνησε μόλις 99 νέους μοναχούς, από περισσότερους από 200 μια δεκαετία νωρίτερα.

Ωστόσο, κατά ένα άλλο μέτρο, ο Βουδισμός δεν ήταν ποτέ πιο δημοφιλής. Υπό τον πρόεδρό του, Ven Jinwoo, το τάγμα Jogye έχει προσελκύσει επιθετικά τους νεότερους Κορεάτες μέσω αυτού που οι παρατηρητές του αποκαλούν «μοντέρνο Βουδισμό», χρησιμοποιώντας εμπορεύματα, εφαρμογές διαλογισμού και viral marketing.

Η χειροτονία του Γκάμπι - του ανθρωποειδούς ρομπότ 130 εκατοστών - αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας να προσεγγιστούν περισσότεροι νέοι Κορεάτες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στις 6 Μαΐου, ο Γκάμπι περπάτησε μπροστά σε μια συγκέντρωση μοναχών και πιστών, υποκλίθηκε προς τον ναό και έλαβε πέντε βουδιστικές διδασκαλίες.