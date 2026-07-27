«Τον κάνανε ίδιο με τον Βαρδή»: Η καλύτερη κριτική για την Οδύσσεια έγινε στην Ελλάδα

Αν τοποθετούσαμε σε ένα νοητό βάθρο την τριάδα των πιο πολυσυζητημένων ταινιών αυτής της χρονιάς, το χρυσό μετάλλιο θα το έπαιρνε η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η ταινία που όποιο site κι αν ανοίξεις, όποια εκπομπή κι αν ακούσεις, θα ακούσεις κάποιο σχόλιο γι' αυτήν.

Για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, έχουμε ακούσει χιλιάδες σχόλια· για τη μυθική φιγούρα της Ωραίας Ελένης, μέχρι αναλύσεις και τοποθετήσεις για τη μη ύπαρξη Ελλήνων ηθοποιών στο καστ και πώς αυτό συνδέεται μέχρι και με τη woke agenda, την αλλοίωση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή woke προτύπων.

Και είναι φυσικό να έχει συγκεντρώσει τόσα σχόλια, αφού, όπως τη χαρακτηρίζουν τα διεθνή και ελληνικά μέσα, είναι η «ταινία της χρονιάς».

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Το βίντεο του κωμικού Θανάση Σαμαρά για την Οδύσσεια

Ο κωμικός Θανάσης Σαμαράς συνηθίζει να σχολιάζει κομμάτια της επικαιρότητας και της καθημερινότητας μέσα από βιντεάκια που τραβάει μέσα από το κινητό του και τα ανεβάζει στα social media.

Στο παρακάτω βίντεο, συγκεντρώνει κάποια σημεία από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και τα αναλύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

«Βλέπω τη Σαρλίζ Θερόν να περπατά στο ακρογιάλι, λέω πάλι κάνα άρωμα θα διαφημίζει αυτή».

«Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να πει για τον Ματ Ντέιμον που υποδύεεται τον Οδυσσέα, τον κάνανε ίδιο με τον Γιάννη Βαρδή;»