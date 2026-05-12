Ο επικός διάλογος Τσελίκα με μερακλή 90χρονο λουόμενο: «Λυκόπουλο» - «Κερνάω τσίπουρο»

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιώργος Τσελίκας, ξέρει την τέχνη του viral και το αποδεικνύει για άλλη μία φορά.

Βρέθηκε σε παραλία για να μιλήσει με λουόμενους, όταν έπεσε στον κύριο Ιάκωβο, έναν μερακλή 90άρη που κολυμπάει ανελλιπώς.

Παρουσιάζοντάς τον στο κοινό είπε ότι είναι 85-86 ετών, με εκείνον να σπεύδει να τον ενημερώσει: «90 είμαι ρε, τι λες».

«Λυκόπουλο» σχολίασε ο δημοσιογράφος και συμπλήρωσε: «Δεν είναι τρίτη ηλικία, τρίτη Λυκείου είναι».

Αφού μίλησαν για την θερμοκρασία του νερού και τις κολυμβητικές συνήθειες του ηλικιωμένου, ο Γιώργος Τσελίκας ξεκίνησε να φεύγει με τον κύριο Ιάκωβο να τον καλεί για τσιπουράκια.

«Κερνάω τσιπουράκι αν θες» είπε, με τον δημοσιογράφο να του απαντά: «Πάρε θέση, σκαμπό και έρχομαι».