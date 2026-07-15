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Ο Τζέιμς Φράνκο πιστεύει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι και ανέβασε βίντεο για να το αποδείξει. Δεν τον πίστεψε άνθρωπος

Ο Τζέιμς Φράνκο ανέβασε τα επίμαχα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του, με το βίντεο να ξεπερνά τις 1 εκατ. προβολές στο TikTok

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τζειμς φρανκο
Pascal Le Segretain/Getty Images
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Ο Τζέιμς Φράνκο δεν είναι ο μοναδικός που πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν επικοινωνεί μαζί τους, όπως έχουν δηλώσει η Μάιλι Σάιρους ή η Ντέμι Λοβάτο, αντιθέτως, είναι πεπεισμένος πως τον παρακολουθούν.

Και προκειμένου να πείσει και τους πιο δύσπιστους, ανέβασε βίντεο στο TikTok με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του. Το κατάφερε; Δεν θα το λέγαμε.

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