Πώς αυτή η φωτογραφία με κοχύλια οδήγησε τον πρώην διευθυντή του FBI στο εδώλιο - Τι σημαίνει ο αριθμός 8647;

Μια φωτογραφία με κοχύλια και η λεζάντα «Ένας ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία» φαίνεται αρκετά αθώα για τους περισσότερους που θα τη δουν στο timeline τους στο Instagram.

Ωστόσο, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμει και έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε να κατηγορείται για απειλή πρόκλησης βλάβης ή θανάτου του προέδρου των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία την παρουσίασαν ως συγκαλυμμένη απειλή. Η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι τόσο το υπουργείο όσο και η Μυστική Υπηρεσία θα ερευνήσουν την υπόθεση και «θα αντιδράσουν αναλόγως».

Ο Τραμπ είχε ζητήσει ρητά, τον Σεπτέμβριο, να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες κατά του Κόμει ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής του FBI κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, πριν ο τελευταίος τον απολύσει το 2017.

Τι σημαίνει ο αριθμός «8647» που σχημάτιζαν τα κοχύλια;

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο αριθμός 86 χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι υπάρχει έλλειψη (για κάποιον κωδικό στην εστίαση) ή και ως αργκό «πετάω έξω», «ξεφορτώνομαι».

Η προέλευση του όρου αμφισβητείται. Μία εκδοχή λέει ότι προήλθε από μπάρμαν που έβγαζαν έξω ταραχοποιούς πελάτες από ένα παλιό μπαρ της Νέας Υόρκης που λεγόταν Chumley's, στη διεύθυνση 86 Bedford Street.

Μια άλλη εκδοχή, που αναφέρεται στο βιβλίο The History and Stories of the Best Bars of New York, υποστηρίζει ότι κατά την Ποτοαπαγόρευση, η αστυνομία ειδοποιούσε τους μπάρμαν στο Chumley’s να «86» τους πελάτες - δηλαδή να τους βγάζουν από την πόρτα της οδού Bedford 86 για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Το Merriam-Webster αναφέρει επίσης ότι ο όρος εμφανίστηκε ως αργκό σε αναψυκτήρια τη δεκαετία του 1930, με τη σημασία ότι ένα προϊόν έχει εξαντληθεί, και ίσως συνδέεται με τον όρο «nix», που χρησιμοποιείται ακόμη από προσωπικό της εστίασης.

Ενώ ο αριθμός 47 συνδέθηκε με τον Τραμπ που είναι ο 47ος πρόεδρος.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί το «86» είναι «μαφιόζικος όρος». «Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι που σχετίζεται με τις εξαφανίσεις αλλά η μαφία τον χρησιμοποιεί για να πει ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν η ανάρτηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, απάντησε: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».

Η δύσκολη υπόθεση

Ο Κόμεϊ αντιμετωπίζει μία κατηγορία για «εκούσια απειλή αφαίρεσης της ζωής και πρόκλησης σωματικής βλάβης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» και μία άλλη για διαπολιτειακή απειλή.

Κάθε κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Ο πρώην διευθυντής του FBI εμφανίστηκε για ακρόαση στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, όπου δεν δήλωσε την ενοχή του και αργότερα του επετράπη να φύγει.

Οι ειδικοί λένε πως είναι μια δύσκολη υπόθεση καθώς οι εισαγγελείς χρειάζεται να αποδείξουν ότι ο Κόμεϊ «εν γνβώση του εκούσια» απείλησε να «αφαιρέσει τη ζωή» του προέδρου.

Ωστόσο, ο Κόμεϊ είχε αφαιρέσει την ανάρτησή του την ίδια ημέρα, γράφοντας στα social media ότι υπέθεσε ότι τα κοχύλια ήταν ένα «πολιτικό μήνυμα», αλλά «δεν συνειδητοποίησε ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία.

«Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, γι' αυτό και κατέβασα την ανάρτηση» έγραψε.