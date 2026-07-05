«Ψίθυροι Καρδιάς» με Λατινοπούλου και Παϊτέρη: Το AI τα «έδωσε όλα» σε ένα βίντεο

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε τη φωτιά που άναψε στο πλατό του ΑΝΤ1 και την έκανε viral hit που σαρώνει το ελληνικό ίντερνετ. Μετά τον επικό καβγά ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη, το διαδίκτυο δεν έχασε χρόνο.

Χρησιμοποιώντας εργαλεία AI για deepfake και voice cloning, ένας δημιουργός περιεχομένου έκανε το αδιανόητο: «έντυσε» τους πρωταγωνιστές με το θρυλικό soundtrack του «Ψίθυροι Καρδιάς». Στη νέα εκδοχή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν προκλητικά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζεται στη θέση της Ερατώς, ενώ ο Βασίλης Παϊτέρης αναλαμβάνει το ερμηνευτικό μέρος, με στίχους που έχουν αλλάξει για να αποτυπώνουν όλη την ένταση της τηλεοπτικής τους κόντρας.