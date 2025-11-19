Ροντινέι: Το βίντεο που τραγουδάει πάλι την Πανσέληνο της Βανδή, αλλά αυτή τη φορά με τον Αργυρό

Στο παρελθόν ο Ροντινέι έχει γίνει viral ξανά και ξανά όταν τραγούδησε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή τόσο μόνος του όσο και με την ίδια στα μπουζούκια τον περασμένο Απρίλιο στη γιορτή του Ολυμπιακού λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος.

Χθες (18/11) ο Ροντινέι «ξαναχτύπησε» με την Πανσέληνο μετά από παρότρυνση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικο event του 91 Athens Riviera Members Club.

Όταν ο γνωστός τραγουδιστής τον εντόπισε μεταξύ των καλεσμένων, πήγε κοντά του, του έδωσε το μικρόφωνο με τον Βραζιλιάνο μπακ να διστάζει λίγο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια πήρε φόρα και οι δυο τους είπαν και κάποιους στίχους μαζί.

Το βίντεο με το (περίπου) ντουέτο των Ροντινέι - Αργυρού ανέβασε ο τραγουδιστής σε insta story στη σελίδα του στο Instagram και κάτι μας λέει ότι δεν θα αργήσει να γίνει και αυτό viral. Μήπως ήρθε η ώρα η Δέσποινα Βανδή και ο Mente Fuerte να σκεφτούν μια επανεκτέλεση με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού;

Στο ίδιο event έδωσε το παρών και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος χόρεψε χασαποσέρβικο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ Τζόκοβιτς και Ροντινέι έβγαλαν μαζί την παρακάτω φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο δεύτερος στο προφίλ του στο Instagram.