«Σουσού» και «Γαστροκαφενέδες»: Το ελληνικό λεξικό των φασαίων του 2026

Η λέξη φασαίος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πριν κάποιο καιρό είχαμε προσπαθήσει να το συγκεκριμενοποιήσουμε εδώ στο Reader . Η αλήθεια βέβαια είναι ότι κάθε μέρα που περνάει, η λέξη αλλάζει περιεχόμενο μιας και ο φασαίος ορίζεται από αυτά που κάνει και όχι τόσο από αυτά που είναι.

Από την άλλη, υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος για να ορίσεις το τι είναι ο φασαίος μέσω της γλώσσας που χρησιμοποιεί. Αφού, λοιπόν, μιλήσαμε για το λεξικό των πραγμάτων που έλεγαν τα αλάνια της δεκαετία τους 1990 αλλά και των πρώτων διαδικτυακών κοινοτήτων του 2010, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους φασαίους.

Οι 9 λέξεις που χρησιμοποιεί ένας φασαίος

«Φάση»: Οι χωροχρονικές συντεταγμένες εντός των οποίων γίνεται κάτι που αξίζει να κάνεις στόρι στο Instagram. Ο θεμέλιος λίθος της ύπαρξης κάθε φασαίου που σέβεται τον εαυτό του. Η φάση δεν είναι τόσο ένας τόπος αλλά μάλλον μία κατάσταση. Κάπου που υπάρχει φάση τον Μάρτιο, μπορεί να μην υπάρχει ούτε ελάχιστη φάση τον Ιούνιο.

«Καλός κόσμος»: Η φάση μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να υπάρχει «καλός κόσμος», ουσιαστικά δηλαδή άνθρωποι που ντύνονται ακριβώς όπως εσύ. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται μία αγωνία για να είσαι σε έναν χώρο όπου θα νιώθεις άνετα με ανθρώπους που σου μοιάζουν. Στην πράξη, απλώς θέλεις να είσαι μέρος του λεγόμενου «καλού κόσμου».

«Σουσού»: Στην corporate διάλεκτο είναι το content. Στη μπούμερ διάλεκτο είναι απλά το κουτσομπολιό. Το σουσού είναι κάτι που βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο: Είναι μεν άξιο λόγου αλλά δεν είναι και κάτι το σοβαρό. Σουσού δεν είναι το τοστ που έφτιαξες χωρις τυρί ούτε το Μεσανατολικό. Είναι κάτι που βρίσκεται σε αυτό το μεταίχμιο και κινεί τη ρουτίνα μας.

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«Γαστροκαφενές»: Η απόλυτη λέξη που ενώνει τη λαϊκή παράδοση με ένα μικρό twist που δίνει αφορμή να πουλήσεις 74% πιο ακριβά τα κεφτεδάκια σου (τα οποία ομολογουμένως είναι πολύ πιο νόστιμα). Ο γαστροκαφενές έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται και αυτό σε ένα μεταίχμιο: Από τη μία του καφενέ στην Ηλιούπολη και από την άλλη του fine dining στη Βουλής.

«Χίπστερ»: Παλαιότερα ήταν η λέξη την οποία αντικατέστησε ο φασαίος. Πλέον, μετά την εισβολή των ψηφιακών νομάδων, έχει αποκτήσει νέα υφή και κάπως ξεχωρίζει τον ακόμα πιο πλούσιο τύπο που πηγαίνει στα μέρη που πήγαιναν οι φασαίοι και τελικά ανεβάζει ακόμα περισσότερο από εκείνους το ενοίκιο.

«Microbakery»: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν φούρνο που πουλάει ως προσόν το μικρό του μέγεθος. Το point είναι ότι η παραγωγή του είναι πολύ μικρότερη, οπότε η ποιότητά του πολύ μεγαλύτερη. Ο πυρήνας της επιχειρηματικής ιδέας είναι ότι δίνει στους πελάτες την προσοχή που τόσο επιζητούν.

«Τόξικ»: Λέξη που βγήκε από το πηγάδι της ελαφράς ψυχολογίας και του εναλλακτικού life coaching που έχει πλημμυρίσει τα εναλλακτικά μέρη της Αθήνας. Σημαίνει έναν άνθρωπο ή μία συμπεριφορά που είναι δύσκολη, ψυχοφθόρα, κακή για τον ψυχισμό σου.

«Βάιμπς»: H ενέργεια που αποπνέει ένας άνθρωπος ή ένας χώρος κατά την αλληλεπίδραση μαζί του. Η λέξη έχει φτιάξει και το ρήμα «βαιμπάρουμε» για ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να πηγαίνουν καλά κατά τη συνύπαρξή τους.

«Cringe»: Ο απόλυτος φόβος του φασαίου. Η ελληνική αντίστοιχη λέξη είναι «ετεροντροπή». Χοντρικά, κάτι που σε κάνει να ντρέπεσαι για τις πράξεις κάποιου άλλου. Όχι γιατί είναι ανήθικες αλλά μάλλον γιατί δεν είναι καθόλου cool.