«Σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο, Λίντσεϊ»: Ο άβολος αποχαιρετισμός του Τραμπ στον Γκράχαμ

Η κηδεία του Αμερικανού Ρεπουμπλικανού και γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ έγινε χθες (28/7)στην Ουάσινγκτον και σε αυτήν παρευρέθηκαν αξιωματούχοι, γερουσιαστές και φυσικά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός φίλος του εκλιπόντος.

Στον επικήδειο λόγο του μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ μνημόνευσε τον Λίντσεϊ Γκράχαμ ως «γίγαντα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών» ενώ το τελευταίο διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ξαφνική απώλεια του Λίντσεϊ Γκράχαμ θέλοντας να τιμήσει τον συνεργάτη και φίλο του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Μια από τις στιγμές που ο Τραμπ αποφάσισε να μιλήσει για τον Γκράχαμ, παρουσιάζεται και στο viral βίντεο που ακολουθεί, απόσπασμα της εκπομπής του The Daily Show με τον Jon Stewart, στο οποίο ο παρουσιαστής σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις τοποθετήσεις του Τραμπ.

«Ήταν πολύ καλός μου φίλος, με έπαιρνε τηλέφωνο όλη την ώρα. Του έλεγα "Σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο Λίντσεϊ "».

Στην εμπομπή του Jon Stewart, σχολιάστηκε απόσπασμα της εκπομπής Fox News στο οποίο οι παρουσιαστές έχουν σε τηλεφωνική σύνδεση τον Ντόναλντ Τραμπ για να πει δυο λόγια για τον εκλιπόντα Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Στο απόσπασμα, οι παρουσιαστές ρωτούν τον Αμερικανό Πρόεδρο πώς νιώθει μετά την απώλεια του πολύ καλού του φίλου αλλά η απάντησή που δόθηκε, αντί να συγκινεί, μάλλον μάς έκανε να νιώθουμε άβολα.

«Δεν νιώθω καλά. Ήταν πολύ καλός μου φίλος, με έπαιρνε τηλέφωνο όλη την ώρα. Του έλεγα "Σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο Λίντσεϊ "».

Και ο Τραμπ συνεχίζει: «Του άρεσε το γκολφ, δεν ήταν ένας ιδιαίτερα καλός επιθετικός, δεν ήταν ακριβώς τέλειος, δεν ήταν και ο Jack Νicklaus» (σ.σ Αμερικανός παίκτης γκολφ)

Το κοινό του The Daily Show δεν σταματάει να γελάει ενώ το βίντεο στο TikTok συγκεντρώνει χιλιαδές σχόλια για τον Τραμπ.