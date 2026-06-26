Τα (μάλλον) ξεχασμένα τραγούδια που ακούμε ξανά σήμερα λόγω του TikTok

Πολλά τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών αναβιώνουν και ακούγονται σήμερα μέσα από το TikTok⋅ κάποια γίνονται ξανά επιτυχίες, ενώ άλλα επιστρέφουν, μέσα από διασκευές. Οι περισσότεροι zoomers σήμερα μαθαίνουν μουσική μέσα από τα social media. Γνωρίζουν πρώτα το τραγούδι από το TikTok και μόνο μετά ανακαλύπτουν τον καλλιτέχνη ή την εποχή από την οποία προέρχεται.

Είναι άραγε αυτός ένας νέος τρόπος να ακούμε και να ανακαλύπτουμε μουσική; Από τους δίσκους και τα CD, στο YouTube,στις playlist στο Spotify, και τώρα μέσα από τα βίντεο του TikTok. Όπως και να 'χει, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να παίρνουν ξανά δεύτερη και τρίτη ζωή, παλαιότερες επιτυχίες ή και ξεχασμένα κομμάτια που στην εποχή τους δεν είχαν εισπράξει την επιτυχία που τους άξιζε.

Συγκεντρώσαμε 10 παλιά κομμάτια τόσο από την εγχώρια όσο και από την παγκόσμια μουσική σκηνή που ακούμε συνέχεια, όσο κάνουμε scroll στο TikTok.

Αναδρομικά - Stavento και ft. Alessandra Rassimov

Δικαιωματικά το πρώτο τραγούδι που μάς έρχεται στο μυαλό όταν πρόκειται για παλιά τραγούδια που σήμερα ανακαλύπτουμε μέσα από το TikTok. Το 2013, λίγα χρόνια αφού οι Stavento είχαν γράψει το Μέσα Σου και το Πριν Σε Γνωρίσω, έγραψαν ένα κομμάτι που ενώ τότε δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ, σήμερα παίζει παντού στο TikTok. Εγώ προσωπικά έτσι το έμαθα και αλήθεια, στο γυμνάσιο άκουγα Staventο.

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Alphaville - Forever Young

Το τραγούδι των 80s Forever Young απέκτησε νέα ζωή μέσα από το TikTok, όπου έγινε το soundtrack χιλιάδων βίντεο γεμάτων νοσταλγία, προσωπικές αναμνήσεις. Η αναβίωσή του αποδεικνύει πώς το TikTok μπορεί να επαναφέρει τραγούδια στο προσκήνιο, κάνοντάς τα διαχρονικά και δίνοντάς τους νέο κοινό.

Dreams - Fleetwood Mac

Ένα τραγούδι 50 ετών μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από τη δύναμη των social media. Όταν κυκλοφόρησε το 1977, το Dreams έγινε τεράστια επιτυχία. Η ειλικρίνεια των στίχων και ο ατμοσφαιρικός ήχος του τραγουδιού το καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της εποχής. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, το TikTok το σύστησε ξανά σε μια νέα γενιά.

Αναμνήσεις - Skotini Pleura - Εισβολέας & Γέλως - Πολεμιστές Ζωής

Το κομμάτι αυτό ανέβηκε στο YouTube 17 χρόνια πριν και σήμερα ακούγεται σε όσα περισσότερα βίντεο μπορεί να μου πετάξει στην οθόνη ο αλγόριθμος του TikTok. Θα το ακούσεις με το χαρακτηριστικό ρεφρέν από το κομμάτι της Βίκυς Λέανδρος. «Αναμνήσεις μένουν οι ωραίεσ στιγμές / Τα φιλιά οι όρκοι κι οι χαρές /Ο καιρός κυλάει / κι οι αγάπες περνούν / Κι οι καρδιές μας όλα τα ξεχνούν».

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

Το Everybody Wants To Rule The World των Tears for Fears κυκλοφόρησε το 1985 και σήμερα θα το ακούσεις σε βίντεο με νοσταλγική αισθητική ή με ταξιδιωτικά στιγμιότυπα. Η μελωδία του είναι σήμερα από τις πιο χαρακτηριστικές της πλατφόρμας

Kate Bush - Running Up That Hill

Το εμβληματικό Running Up That Hill της Kate Bush γνώρισε μια εντυπωσιακή αναβίωση, καθώς έγινε viral στο TikTok και παράλληλα απέκτησε νέα δυναμική μέσα από τη χρήση του στη σειρά Stranger Things. Ένα τραγούδι σχεδόν 40 ετών επανασυστήθηκε σε μια νέα γενιά, και έγινε - εκτός από μια κλασική επιτυχία των '80s - ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Dirty Cash (Money Talks) - Adventures Of Stevie V

Ένα dance anthem της δεκαετίας του '90 έγινε soundtrack της σύγχρονης pop κουλτούρας. Το Dirty Cash (Money Talks) των Adventures of Stevie V επέστρεψε δυναμικά μέσα από το TikTok και χρησιμοποιείται σε βίντεο που σατιρίζουν την κουλτούρα του χρήματος, της πολυτέλειας και του σύγχρονου lifestyle. Θα το ακούσεις σε βίντεο με τη διασκευή του PAWSA.

Έλα Μια Νύχτα - Αλέξια

Η Αλέξια, η φωνή του εμβληματικού Τα Κορίτσια Ξενυχτάνε, κυκλοφόρησε το 1990 το κομμάτι Έλα Μια Νύχτα. Πού να ήξερε ότι 36 χρόνια αργότερα θα αποκτούσε μια δεύτερη ζωή μέσα από το TikTok, αφού το τραγούδι αναβιώνει μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει η gen z.

Για Ένα Λεπτό - Άννα Βίσση

Η Άννα Βίσση φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις ωστόσο πέρα από τα διάσημα κομμάτια της, η gen z σήμερα ανακαλύπτει και παλιές της επιτυχίες που με το πέρασμα των χρόνων κάπως έχουμε ξεχάσει. Το κομμάτι Για Ένα Λεπτό ας πούμε είναι ένα από αυτά.

Hey There Delilah - Plain White T's

Το τραγούδι Hey There Delilah κυκλοφόρησε το 2005 με το άλμπουμ Every Second Counts και έφτασε μάλιστα στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 το 2007. Όσοι το 2007 ήσασταν έφηβοι το θυμάστε καλά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα το ακούσεις σήμερα πάλι, σε βίντεο στο TikTok από μακρινά ταξίδια «Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight, you look so pretty».