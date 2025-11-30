Τι σημαίνει στ' αλήθεια αν δεις στον ύπνο σου ότι απάτησες τον σύντροφο σου

Το να απατήσει κάποιος τον/την σύντροφό του είναι δυστυχώς συχνό, αλλά ακόμα συχνότερο είναι εκείνοι που βλέπουν ότι το κάνουν στον ύπνο τους.

Για παράδειγμα όσο και ιδανικός να είναι ο άνθρωπός σου, είναι πολύ πιθανό να έχεις ένα χολιγουντιανό celebrity crush που να μπαίνει στη σκέψη σου δημιουργώντας σου το βράδυ όνειρα γεμάτα πάθος.

Αν και πιθανότατα αμφιταλαντεύεσαι αν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να το μοιραστείς με το άλλο σου μισό, πιθανότατα τους συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στα όνειρά τους. Φυσικά, αφού δεν περνά στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα.

Ο κόσμος που πλάθεται στα όνειρά μας είναι ανεξάντλητος και γεμάτος παραξενιές που πιθανότατα δεν θα κατανοήσουμε ποτέ ωστόσο μπορεί να υπάρχει μια εξήγηση για το γιατί μπορεί να απατάμε τους συντρόφους μας στον κόσμο του ύπνου, ακόμη κι αν όλα μεταξύ μας είναι τέλεια.

Σύμφωνα με την εταιρεία Dreams που ειδικεύεται στην κατασκευή κρεβατιών: «Παρόλο που είναι εξαιρετικά άβολα και ανησυχητικά, τα όνειρα περί απιστίας συνήθως δεν σημαίνουν ότι αμφιβάλλετε για τη σχέση σας». «Αντίθετα», συνεχίζει η Dreams, «συνήθως είναι ένα σημάδι ότι σου λείπει κάτι άλλο στη ζωή σου».

Η εταιρεία χώρισε επίσης τους τύπους των ονείρων απιστίας σε τέσσερις κατηγορίες, όπως απιστία με έναν άγνωστο, με έναν/μία πρώην, με ένα άτομο από τη ζωή σου και με μια διασημότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα όνειρα απιστίας με έναν άγνωστο μπορεί να υποδηλώνουν τα δικά σου αισθήματα ενοχής.

«Τα όνειρα απιστίας με έναν άγνωστο συχνά υποδηλώνουν ένα αίσθημα παραμέλησης ή ενοχής που σχετίζεται με την παραμέληση», εξηγεί η εταιρεία.

Όταν αφορά έναν/μία πρώην, η εταιρεία προτείνει ότι μπορεί να διαθέτουν κάτι που λείπει από τη νέα σου σχέση, αντί να σημαίνει ότι έχεις ακόμα αισθήματα κάτι παλιό.

Τα πράγματα αλλάζουν πάλι όταν πρόκειται για κάποιον από την καθημερινή σου ζωή, με τη Dreams να προτείνει: «Είτε πρόκειται για έναν γνωστό είτε για κάποιον με τον οποίο είσαι κοντά, αξίζει να έχεις κατά νου ότι συνήθως το άτομο αντιπροσωπεύει κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό του.

«Το όνειρο πιθανότατα αφορά κάτι που αντιπροσωπεύει για εσένα, από την οικειότητα με έναν σύντροφο αλλά όχι με τον άλλον, μέχρι την οικονομική ασφάλεια ή σταθερότητα».

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι οι νυχτερινές σου περιπέτειες με μια διασημότητα, όπως η Έμμα Στόουν, ή ο Τζόναθαν Μπέιλι, ίσως οφείλονται στο ότι η «φιλανθρωπική» τους δράση σε κάνει να νιώθεις ότι θα έπρεπε να κάνεις περισσότερα για φιλανθρωπίες.