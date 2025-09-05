Tiktoker που ζει στην Ελλάδα, ρώτησε το GhatGPT αν είναι η καλύτερη χώρα για να ζεις

Η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή προορισμό όσων εργάζονται εξ αποστάσεως αλλά παράλληλα ταξιδεύουν και ζουν σε διαφορετικά μέρη στον κόσμο. Ο Ρώσος Tiktoker με το όνομα tretiakov_greece, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των digital nomads και τον τελευταίο καιρό ζει στην Αθήνα και εργάζεται εξ αποστάσεως από τον υπολογιστή του.

Όσο καιρό μένει στην Ελλάδα, ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok σχολιάζοντας την ελληνική καθημερινότητα και συνήθειες, ενώ δεν παραλείπει συχνά να αξιολογεί, όσα του φαίνονται ασυνήθιστα στους Έλληνες .

Ο tiktoker που έχει μείνει στο παρελθόν και σε άλλες χώρες, ανέβασε πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο όπως λέει, ρώτησε το Chat GPT, ποια από τις χώρες που έχει ζήσει (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) είναι η καλύτερη.

Συγκεκριμένα έθεσε το ερώτημα ποια είναι η καλύτερη χώρα για να ζήσεις τα επόμενα χρόνια, ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Chat GPT απάντησε πως η Γερμανία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης είναι μια χώρα που στο εσωτερικό της χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και μια επερχόμενη οικονομική κρίση.

Τι είπε το Chat GPT για την Ελλάδα;

«H Ελλάδα; Όχι, σίγουρα δεν είναι τα πράγματα τέλεια, η ανεργία είναι ακόμη σε υψηλά επίπεδα, η τιμές στα αγροτικά προϊόντα και την ενέργεια είναι πολύ υψηλές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τα δικά του προβλήματα, αλλά, η Ελλάδα προχωράει μπροστά, η οικονομία ανακάμπτει, ο στρατός εκσυγχρονίζεται και ο τουρισμός και οι μικρές επιχειρήσεις ανθίζουν».

Το Chat GPT σχολίασε ακόμη πως, πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Ελλάδα, αναφέροντας τους ανθρώπους και τη θάλασσα. «Στην Ελλάδα ζεις, δεν επιβιώνεις απλώς».

Κατέληξε σχολιάζοντας πως η Ελλάδα είναι η πιο λογική επιλογή για να ζήσει κάποιος τα επόμενα χρόνια, καθώς σε αντίθεση με τις «άλλες χώρες που προσποιούνται πως εξελίσσονται, η Ελλάδα πράγματι το κάνει».